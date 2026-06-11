Qué es de la vida de Carolina Fal: dejó la actuación, estudió Medicina y cambió para siempre

Fue una de las figuras más destacadas de la televisión, el teatro y el cine argentino. Sin embargo, hace casi dos décadas tomó una decisión que sorprendió a todos: alejarse de los medios para empezar una nueva carrera.

Durante los años 90 y principios de los 2000, Carolina Fal construyó una sólida trayectoria como actriz. Participó en exitosas ficciones, brilló sobre los escenarios y obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos un Martín Fierro y varios premios ACE.

Sin embargo, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, decidió dar un giro inesperado y alejarse del mundo del espectáculo. Hoy, su vida es muy diferente a la que tenía frente a las cámaras.

De actriz reconocida a médica

Lejos de conformarse con los logros obtenidos en la actuación, Carolina Fal eligió comenzar una nueva etapa profesional y estudió Medicina en la Universidad Austral.

Tras graduarse en 2014, se especializó en pediatría y comenzó a ejercer la profesión, alejándose definitivamente de las ficciones televisivas y de la exposición mediática que había marcado buena parte de su vida.

La decisión sorprendió a muchos colegas y seguidores, ya que en ese momento era una de las actrices más respetadas de su generación.

Una carrera llena de éxitos

Antes de dejar la actuación, Fal participó en producciones muy recordadas como «La banda del Golden Rocket», «De corazón» y «Resistiré», además de desarrollar una importante carrera teatral y cinematográfica.

Su trabajo en cine también fue destacado. Actuó en películas como «Monobloc», donde además colaboró como guionista, una experiencia que le valió reconocimientos dentro de la industria audiovisual.

Su historia de amor con Santo Biasatti

Desde 2005 mantiene una relación con el periodista Santo Biasatti, con quien se casó años después y formó una familia.

La pareja tiene dos hijas y siempre eligió mantener un perfil extremadamente bajo, lejos de los programas de espectáculos y de la exposición pública. En varias oportunidades debieron enfrentar rumores de separación, versiones que fueron desmentidas por el propio conductor.

Una vida lejos de los flashes

Mientras muchos artistas buscan permanecer en el centro de la escena, Carolina Fal eligió un camino completamente distinto. Hoy desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la salud y mantiene una vida reservada, dedicada a su familia y a su trabajo como médica.

Su historia sigue despertando curiosidad porque representa uno de los cambios de rumbo más llamativos del espectáculo argentino: pasar de los sets de televisión y los escenarios a los consultorios y hospitales, dejando atrás una carrera exitosa para comenzar una nueva vocación.