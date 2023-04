El insólito campeonato de tanques de agua que tuvo una final entre el «Ovni» y «Jurassik Tank»

El “Ovni” de Arroyo Cabral (en Córdoba) es ahora es el Campeón Mundial de los Tanques de Agua. La insólita competencia tuvo una reñida final con el «Jurassik Tank» de la localidad santafesina de Serodino.

Según informó elDiarioAR, Mariana Sanguinetti, artista visual y vecina de La Plata, es quien está detrás de la cuenta de Instagram @tanques.deagua.

Mariana, inspirada en el Mundial de Qatar 2022, organizó el concurso. Con ese objetivo puso a competir 32 cisternas para que los usuarios votaran. La definición fue emocionante, por penales. El plato volador cordobés le ganó por poco al Dino de Serodino, localidad santafesina.

En Arroyo Cabral, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, viven unas seis mil personas. La distribución del agua está a cargo de la cooperativa vecinal, que celebró orgullosa haber ganado el Mundial.

La cuenta de Instagram la arrancó Sanguinetti hace tres años y rápidamente los usuarios entendieron la consigna. Si alguno se topaba con un tanque de agua, le tomaba una foto y se la enviaba a Mariana, que luego la publicaba en el feed, señala elDiarioAR.

El Dino de Serodino tiene un diseño espectacular: un dinosaurio atravesando el tanque. El Jurassik Tank dio pelea y salió subcampeón.

El dino de Seronodino, una de las estrellas del concurso.

“Lo que más me llama la atención no es el tanque de agua en sí mismo, sino el rastro, lo que queda de otro momento, es como un evento de otra época, un evento personal pero también colectivo. Los tanques son testigos. Los que están rotos me fascinan más todavía, porque ahí está la evidencia del paso del tiempo. Son como memorias”, señaló Mariana sobre el magnetismo que ejercen sobre ella los tanques de agua y lo que la llevó a organizar el concurso.