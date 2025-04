El insólito contrato de un ex Wachiturro con Lacoste: le siguen pagando para que no use la marca 

Los Wachiturros integraron una de las bandas de cumbia más famosas del país. En 2012, con una canción y un video publicado en Youtube donde bailaban, el grupo conformado por 7 amigos se convirtió en furor al ritmo de “Tírate un paso”. Hoy, casi 13 años después de su breve pero intenso salto a la fama, uno de sus integrantes hizo una declaración que, en las últimas horas, recorre todas las redes sociales.

Cómo es el insólito contrato de un ex Wachiturro con Lacoste

🔴 UNA MARCA DE ROPA LE PAGA 800 EUROS POR NO USAR SUS PRENDAS#LapeClubSocial pic.twitter.com/yerPHuotcl — América TV (@AmericaTV) April 28, 2025

Aunque su fama duró tan solo dos años, el grupo de cumbia que irrumpió en la escena musical en 2012 marcó un antes y un después en la escena musical argentina. De inmediato, su particular estilo de baile, sus canciones y su modo de vestirse se convirtieron en furor en todo el país.

Los Wachiturros solían usar pantalones anchos, gorras planas, y principalmente, remeras de la marca Lacoste, que se transformaron en su sello de identidad.

Ahora, casi 13 años después de aquel boom, Simón Gaete, uno de los cantantes originales del grupo, dio una entrevista en un canal de streaming y sorprendió con una revelación.

Según relató, en pleno auge de Los Wachiturros, todos los integrantes de la banda firmaron un contrato con los representantes legales de Lacoste que buscaban “cuidar su imagen” y que aún sigue vigente. La marca debe pagarles una importante suma de dinero a cambio de que ninguno de sus integrantes use sus chombas.

¿Qué dijo el cantante de Los Wachiturros?

El exintegrante de la banda visitó el piso de América TV y allí reveló que les pidieron que dejarán de usar la marca de por vida. «Nos mandaron una intimación que prácticamente decía que el uso nuestro de su indumentaria era una mala imagen para la marca y que estaban dispuestos a pagarnos una suma de dinero por la eternidad», relató Simón.

En ese momento reveló la exorbitante suma de dinero que los representantes de la marca estaban dispuestos a pagarles. “800 euros me pagan por año”, confirmó el ex cantante. El entrevistador le preguntó: «¿Hasta el día de hoy vos no podés usar una chomba Lacoste?» A lo que Gaete respondió: «No la puedo usar, pero me pagan».

Luego agregó: «No la vieron venir los de Lacoste, porque si hubiesen sido pillos… Hoy en día lo usan todos. En Brasil cantan cualquier cosa, con una pinta de bardo bárbara y no les dicen nada»