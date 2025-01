El insólito reclamo de Romina Manguel por el TelePASE: «el ratón que me vendió el auto…»

La periodista Romina Manguel desató un revuelo en las redes sociales este fin de semana, tras realizar un insólito reclamo en su programa «No dejes para mañana» de Radio con Vos (89.9). Durante la emisión del último viernes, se quejó de que el vendedor de un auto usado que ella había adquirido dio de baja el TelePASE que venía con el vehículo, lo que generó burlas y comentarios sarcásticos. Qué pasó.

«No tengo TelePASE»: el insólito reclamo de Romina Manguel en radio

«El ratón que me vendió el auto dio de baja el TelePASE y hoy llego a la cabina y no tengo TelePASE«, expresó al aire Romina Manguel, visiblemente molesta en diálogo con sus compañeros de «No dejes para mañana«. «Chicos, el auto venía con TelePASE. Auto usado. Yo no le dije que lo saque«, agregó la conductora.

"Manguel":

Por sus comentarios sobre el TelePASE para los peajes en un auto usado que compró pic.twitter.com/4GQLLiFC0z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 25, 2025

Sin embargo, sus compañeros de programa le explicaron que el TelePASE no es un accesorio inherente al vehículo, sino un servicio que debe ser abonado por el titular del coche. Aunque intentaron calmarla con un tono amistoso, Manguel insistió en que su reclamo era válido, lo que generó risas en el estudio.

Posteriormente, el insólito descargo de Romina Manguel en Radio con Vos se volvió viral, generando numerosas críticas en redes sociales. Pese al revuelo, Manguel mantuvo su postura, insistiendo en que el TelePASE debía formar parte del «paquete» del auto usado. El episodio dejó risas en el estudio y un sinfín de memes, incluso uno de ella misma, en las redes sociales.

El insólito reclamo de Romina Manguel: qué es el TelePASE

El episodio de Romina Manguel rápidamente se volvió viral y recibió una ola de críticas y comentarios irónicos. En redes sociales, muchos usuarios calificaron su queja como «insólita», destacando que el TelePASE es personal y debe ser activado nuevamente por el nuevo dueño del auto, de igual forma que otros servicios como el pago de la patente.

Es que el TelePASE es un sistema de cobro electrónico de peaje personal, válido en la mayoría de las autopistas de Argentina. Mediante un sistema de comunicación a distancia, basado en ondas de corto alcance, permite abonar el peaje sin necesidad de detener el tráfico.

Con información de Noticias Argentinas.-