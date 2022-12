El Kun no se aguantó la bronca y cruzó en vivo al streamer español DJ Mariio: «me caes para el…»

Ayer, se vivió un tenso momento en una transmisión de Twitch en la que Sergio Kun Agüero insultó al streamer español DJ Mariio. Lo que parecía una broma, terminó con frases subidas de tono del exdelantero contra el creador de contenido. Gerard Piqué, conductor y moderador del evento, intentó poner paños fríos. Sin embargo, el clima no se calmó y quienes estuvieron presentes decidieron cambiar de tema para evitar que la situación pasara a mayores.

El problema entre Agüero y DJ Mariio comenzó desde desde la eliminación de España en octavos de final ante Marruecos. En esa oportunidad, el streamer preguntó en su cuenta de Instagram “por quién” iban en los cuartos de final. Agüero le respondió en uno de sus streaming y la situación no volvió a ser la misma.

“DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”, le había dicho el ídolo del Manchester City.

En esa instancia, luego del triunfo de Argentina ante Países Bajos, el streamer del videojuego FIFA más conocido de España, publicó en su cuenta de Twitter la imagen viral de los argentinos festejando al lado de los neerlandeses, que algunos lo tomaron como una provocación. “Andá a jugar al FIFA vos”, fue la respuesta del Kun, en el posteo.

La tensión lejos estuvo de bajar, sino que se incrementó luego de que el español pronosticara un triunfo de Francia ante Argentina por 3-1 en la final del Mundial Qatar 2022.

¿Dónde se cruzaron los streamers?

La reunión que fue transmitida en vivo contó con la presencia de los streamer que conforman la flamante La Liga de los Reyes, que incluye a grandes estrellas del mundo de las redes sociales. Consiste en una nueva competición de fútbol integrada por 12 equipos que será retransmitida de forma abierta en las redes de los participantes.

Además, también tendrá seis partidos por jornada, varias cámaras y retransmisión abierta por medio del Twitch de la competición como por las redes sociales de cada presidente.

Esta asociación es presidida por Piqué y cuando comenzó el streaming Agüero no estuvo conectado. En la previa revelaron que el argentino había abandonado el grupo de WhatsApp y cuando el Kun se sumó a la transmisión, hubo algunas risas para intentar bajar la tensión.

Pero Agüero redobló la apuesta: “¿De verdad que están pelotudeando, no?”. En ese momento Piqué quiso poner punto final a la polémica y evitar un inminente cruce con DJ Mariio, algo que no pudo lograr

“Yo no se sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”, le planteó el ex defensor de la selección española al Kun. Entonces, Agüero disparó: “Si hace pelotudeces, me caliento”, en alusión a DJ Mariio.

“Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón”, sentenció Agüero, que tampoco calmó sus ánimos al verlo al español con la camiseta de Argentina. Sin filtro, el Kun fue contundente: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”.

“No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho”, esgrimió el youtuber. Aunque Agüero se mantuvo inflexible: “Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”. El español se resignó y dijo: “bueno chicos creo que no hemos llegado a un acuerdo”.

Agüero, quien debió dejar la práctica profesional por una arritmia detectada en octubre de 2021, integró el proceso de Lionel Scaloni y fue campeón de la Copa América jugada en Brasil el año pasado. De no haber tenido el percance de salud habría luchado por un lugar en el Mundial Qatar 2022. Está presente en el evento como comentarista de ESPN y también lleva a cabo sus transmisiones de streaming.