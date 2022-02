El mal momento que atraviesa Karina «la Princesita»

En las últimas horas, la cantante Karina «la Princesita» sorprendió con un descargo en sus redes sociales, donde generó alerta por su salud mental.

A través de las stories de Instagram, la artista decidió abrir su corazón y contó que atraviesa «un difícil momento» ya que ocasionalmente se siente «muy triste».

En un sincero mensaje, publicó: «Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien«.

Relató que su hija, Sol, y su pasión por el canto «le salvaron la vida» en más de una oportunidad, en medio de su crisis personal.

«La mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien», contó también para quienes la critican por sus sensaciones.

Sin embargo, reveló que se apoya mucho en sus seguidores. «Verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también«, concluyó.

La historia: