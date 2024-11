El miedo de Roberto García Moritán sobre la nueva relación de Pampita y Martín Pepa

Tras su polémica separación de Roberto García Moritán, Carolina Pampita Ardohain aclaró los rumores y confesó estar iniciando una relación con el polista Martín Pepa.

Roberto García Moritán cuestionó a Pampita

La modelo se refirió a las críticas que recibió por haber iniciado una relación tan pronto: «No voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hacen bien”, confesó en el living de Susana.

Ahora, Pepe Ochoa contó en LAM cuál es el miedo que tiene García Moritán sobre la nueva relación de su ex pareja y madre de su hija Ana. Según el periodista, el ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad llamó a Pampita para cuestionarle sobre el anillo que tenía puesto en las fotos de su viaje a Londres.

“Hay un tema que a Roberto lo tiene mal desde el viaje a Londres. Hay algo de ese viaje que no le gustó y yo sé que Roberto llamó a Pampita para preguntarle el tema del anillo de compromiso”, contó Ochoa.

Y detalló: “Hay un anillo, se empezó a rumorear que se lo había regalo Pepa. Roberto la llama por teléfono a Pampita y se lo pregunta”.

Las fotos de Pampita con un misterioso anillo

Cuando la modelo disfrutaba de una escapada romántica con su actual pareja, un curioso anillo plateado en su dedo anular llamó la atención de sus seguidores. Pochi, de @gossipeame, compartió en sus historias y recalcó que la alianza que tenía con su ex pareja era de otro color.

“¿Qué onda esa alianza que tiene Pampita en la mano izquierda? ¿Será de Martín Pepa? Porque consulté y la que tenía con Moritán era plateada”, escribió la influencer.