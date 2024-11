Cuál es el verdadero monto que cobró Pampita por la entrevista de Susana Giménez: «Se lo dieron en un sobre»

Carolina Pampita Ardohain fue la flamante invitada al living de Susana Giménez del pasado domingo. Los televidentes esperaban que hablara de su escandalosa separación de Roberto García Moritán y diera detalles sobre su nueva relación con Martín Pepa, pero la modelo no se mostró receptiva ante las preguntas de la diva y generó un ambiente incómodo que fue difícil de ver en vivo.

El supuesto audio de Susana Giménez enojada con Pampita

En declaraciones a A la Tarde (América TV), Susana habló sobre la polémica entrevista y remarcó que Carolina “siempre tiene una sonrisa» y que «no la notó tensa”. No obstante, según trascendió, la producción del programa no quedó conforme con la nota por todo lo que evitó contar.

Según informó Yanina Latorre en LAM, la diva de los teléfonos no quedó feliz con la entrevista del domingo y lo manifestó en un audio con una persona de su confianza: “Una muy buena fuente escuchó un audio de Susana de esos bombita que desaparecen. Está endiablada. Ella no la quería a Pampita en el programa, porque no la quiere”.

“La obligaron, le dijeron que le iba medir y que iba a estar jugosa. Ahora la detesta y dice que nunca más la quiere ver en su programa. Y Susana a esta persona le cuenta la verdad de la milanesa de lo que cobró Pampita”, siguió.

En un primer momento, se decía que la modelo cobró un total de 30 mil dólares por sentarse en el living de Susana. Sin embargo, parece que ese número no era el real.

«Se lo dieron en el piso, en efectivo, en un sobre. Y no son 30 mil dólares, son 10 mil dólares», aclaró Latorre.