Roberto García Moritán no se quedó callado y le respondió a Susana Giménez: “Creo que…”

El ex ministro de Desarrollo porteño, Roberto García Moritán hizo referencia a la entrevista que llevó adelante su ex mujer, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, en el programa de Susana Giménez, donde la diva lo trató de “estúpido”: Moritán dejó abiertas las posibilidades de regresar con la modelo.

En la entrevista, hubo un eje totalmente marcado, aunque Carolina se mostró compuesta y respondió con tranquilidad a las preguntas de la conductora. El ex funcionario reveló que no vio la emisión, aunque se enteró por redes sociales del ida y vuelta entre la diva de los teléfonos y su ex mujer.

La respuesta de García Moritán a Susana Giménez que lo trató de «estúpido»

“No la ví”, sin embargo agregó: “Creo que a Susana le importaba una sola cosa y no la aprovechó a Caro, que tiene millones de cosas para dar”.

En cuanto Susana pudo detenerse a observar en detalle a “Pampita”, apuntó: “Te hizo bajar más de peso, estás más perfecta, hay que agradecer a ese estúpido”, frente a esto, Moritán señaló: “Susana hace lo que quiere, es una diva, ella está por encima de todo, pero tengo entendido que Caro reaccionó muy bien, le dijo que no correspondía y me parece que está bien”.

“Ella es así, defiende mucho a su familia”, agregó Moritan. Al ser consultado sobre un posible regreso de la relación a futuro, el ex ministro planteó: “Nunca se saben las vueltas de la vida. Todas esas parejas que llegan a viejos juntos toda la vida -miró a la cámara-, el camino tiene idas y vueltas, nunca se sabe”.

Ante la afirmación de la modelo que aseguró estar “conociendo a alguien” -claramente, se trata del polista Martín Pepa-, Moritán retomó su postura en entrevistas anteriores: “No voy a hablar de Caro, ni de su vida o sus cosas”.

Además, el ex funcionario sostuvo que continúa soltero “y así va a ser todo el tiempo que tenga que ser”.