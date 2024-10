El nuevo trabajo de Wanda Nara que pondría en riesgo su contrato con Telefe  

Wanda Nara está disfrutando un buen presente laboral como conductora del reality Bake Off Famosos en Telefe, que está próximo a entrar en la fase de repechaje, y en las últimas horas se supo cuándo debutará en su nuevo proyecto laboral en medios. Cómo será el debut de Wanda en Netflix y cuándo se la podrá ver junto a Darío Barassi en uno de los programas que promete ser lo más visto del año.

El nuevo trabajo de Wanda Nara que pone en riesgo su contrato con Telefe

El reality de Telefe, Bake Off Famosos, aún no termina y Wanda Nara ya tiene un nuevo trabajo. Esta decisión no habría caído bien en la empresa de las tres pelotitas por lo que su contrato estaría en medio de una tensión.

El nuevo trabajo de Wanda Nara fuera de Telefe

La primera edición de la versión argentina de Love Is Blind, el exitoso experimento social de parejas de Netflix, se estrenará en tres partes: el 6, 13 y 20 de noviembre respectivamente, con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi. ¿Cómo funciona Love Is Blind: Argentina? Esta serie de 10 episodios busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor.

El experimento sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. En esas cabinas tendrán citas entre sí sin poder verse, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros. Luego de conocer a sus posibles parejas tendrán que evaluar si el vínculo que formaron vale la pena y elegir a quién le pedirán matrimonio.

Aquellos que encuentren el amor y se comprometan, avanzan en el experimento y se podrán conocer con sus parejas: tendrán un viaje romántico en las paradisíacas playas de Tulum, regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar a dar el sí… ¿o el no? Y así responder a la pregunta de si el amor es verdaderamente ciego.

Love Is Blind: Argentina se suma a la lista de ediciones de este experimento social en todo el mundo: Estados Unidos, con siete temporadas; Brasil, con cuatro temporadas; y Reino Unido, México, Japón y Suecia, todas con una temporada.

El motivo por el que Callejero Fino habría sido despedido de Bake Off Famosos

El concursante que se ganó el apodo «Pastelero Fino» y el apoyo de los televidentes fue despedido del reality, según lo contó una conocida periodista de espectáculos.

Pochi de Gossipeame, lanzó una fuerte primicia que dejó sorprendidos a sus seguidores y al parecer no fue por un mal desempeño del “Calle” en la cocina, sino que fue por no ir a las grabaciones sin aviso previo. «¡Tengo un chisme! A Callejero Fino lo habrían ido de Bake Off Famosos. Tendría que haber ido a grabar lunes y martes y no fue», aseguró Pochi en sus historias de Instagram.