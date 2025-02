El peluquero de Wanda Nara aseguró que a Icardi “no le gustó” que la conductora trabaje en Argentina

Damián “El Chaqueño”, el estilista y peluquero de Wanda Nara prestó su declaración ante la justicia, sobre la relación entre la conductora y el futbolista Mauro Icardi, donde señaló que el delantero demostraba incomodidad durante los momentos en que Nara debía alejarse, aunque sea para ir a trabajar.

La palabra de uno de los estilistas que trabajó con Wanda

Hace sólo días, el abogado de la contraparte, Gonzalo Romero Victorica, había acusado a la mediática de “inventar” testigos e, indirectamente, apuntó contra “El Chaqueño”. Al respecto, el estilista refutó que durante las audiencia, el letrado solicitó: “que no podía expresar nada de lo conversado”.

No obstante, el peluquero agregó: “A los 15 minutos, aproximadamente, lo vi sentado mientras dialogaba sobre mi declaración. No tengo nada armado, este no es el lugar que me interesa. Trabajo mucho y amo el lugar que tengo. En esa situación, salí a hablar y dar mi versión. Pero, no desde una u otra parte, sino que conozco a ambos lados, tengo cariño y viví momentos con ambos”.

“El abogado de Mauro, en un momento, dijo que yo había ido a defender a una parte. Los dos son amigos, he compartido cosas con los dos y ninguno necesita que alguien lo defienda”, agregó al respecto.

Asimismo, Damián reveló cómo fue el trato que recibió de la pareja: “He vivido momentos muy buenos y otros de una relación que está en un mal momento. Hubo instancias de tensión y eso pasa cuando dos personas no están bien. Hay una relación que vino en picada, momentos tensos entre ellos y pasaron situaciones que fueron llevando a que pasaran otras cosas”.

Según el estilista: «Wanda se escapaba para ir a trabajar»

Anteriormente, había trascendido que, como parte de su declaración, el estilista habría apuntado que la conductora “se tenía que escapar para ir a trabajar y asumir sus compromisos laborales. Prácticamente, debía hacerlo a escondidas”.

En este sentido, el peluquero retomó: “A Mauro siempre le gustó que Wanda esté cerca de él. Cuando ella decidió venir a trabajar a Argentina, esas cosas no le gustaban tanto. Sin embargo, ella venía y hacía su trabajo. No sé si agresivamente, pero Mauro prefería que esté con él. Era un hombre que quería que su mujer esté cerca”.

“Wanda tampoco es perfecta y, al igual que Mauro, está en un momento de crisis. Con L-Gante la veo bien, ahora están en Pinamar, con la casa tomada de gente. En mi opinión, la relación que tienen empezó como una amistad, después fue laboral (…) Son muy libres y se acompañan”, concluyó Damián.