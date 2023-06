El picante mensaje que Federico Bal le dedicó a Talyor Swift y generó revuelo en las redes

El conductor Federico Bal y la cantante Taylor Swift terminarían involucrados en la telaraña de internet. El hijo de Carmen Barbieri publicó un tuit dedicado a la artista estadounidense y las seguidoras de Taylor lo fulminaron.

«You can write my name in your blank space @taylorswift13!», escribió en su red social. El tuit decía: «Podés escribir mi nombre en tu ‘espacio en blanco’, Taylor Swift” (en alusión a la canción Blank Space de su disco 1989). Y agregó: “Quiero que sepan que las leo, hermanas”.

El tuit que publicó Fede Bal dedico a Taylor Swift

Las ‘swifties’, como se les dice a las fanáticas de la artista estadounidense, estallaron ante el posteo de Bal, y le escribieron todo tipo de mensajes. “Ni se te ocurra” o “Alejate de Taylor, degenerado”, fueron algunos de los mensajes de las fanáticas.

Sin embargo, algunos -a modo de chiste- no vieron con malos ojos un posible romance entre el argentino y la cantante. Una ruptura con Bal podría servirle a Taylor de inspiración para crear nuevos hits en sus futuros discos, fantasearon los internautas.