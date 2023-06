Luego de la polémica, Mirtha Legrand pidió que retiren su estatua: «esa no soy yo»

A raíz de su aniversario 121, la ciudad santafesina de Villa Cañás decidió homenajear a su ciudadana más célebre, Mirtha Legrand, con una estatua, ubicada en uno sus principales espacios verdes. Sin embargo, tal y como sucedió con la de Marcelo Gallardo en River, la figura quedó en medio de la polémica por su poco parecido con la diva de los almuerzos.

Fue así que la propia Mirtha, en diálogo con los medios, aclaró que no le había gustado el trabajo, que estuvo a cargo de un artista cordobés. «Esa no soy yo«, insistió la experimentada conductora.

Finalmente, y luego de entablar una comunicación con el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, «la Chiqui» confirmó que la estatua fue retirada por el municipio local.

«Le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’”, le recriminó la conductora al intendente. Sin entrar en discusiones, Gizzi le respondió: “Bueno Mirtha, la vamos a sacar”.

Qué pasará con la estatua retirada de Mirtha Legrand

Según comentó la histórica conductora de los almuerzos, la idea es que la estatura sea revisada por el escultor, para luego, ser colocada de nuevo a modo de homenaje, como se había previsto inicialmente.

“Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí’. La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”, añadió Mirtha, durante una entrevista con el ciclo Polémica en el Bar, que conduce su hija Marcela Tinayre.

Polémica por la estatua de Mirtha Legrand: qué dijo el artista

Por su parte, el artista a cargo del trabajo, Daniel Melero, también se refirió a la polémica y precisó que había sido convocado por el municipio de Villa Cañás, con motivo de un nuevo aniversario de la ciudad.

A partir de ese encargo, el escultor mencionó que realizó dos esculturas, una hiperrealista, con detalles como el color de piel, textura y el pelo natural, y otra que es de metal con una pátina color bronce, que fue la que originó el escándalo.

Sobre esta última, Melero comentó: «Se eligió esa posición porque es la más la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”.

Con información de Noticias Argentinas