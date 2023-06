Locura por Taylor Swift: por qué genera lo que genera y quiénes son las swifties

Taylor Swift anunció hace apenas tres días que se presentará el 9 y 10 de noviembre en el Estadio River Plate y esta mañana agotó la preventa de entradas en menos de dos horas. Los tickets se podían adquirir únicamente con la tarjeta de un banco en particular, y mañana martes a las 10 de la mañana comenzará la venta general.

La cantante ícono del country estadounidense está recorriendo el mundo con su gira The Eras Tour y esta será la primera vez que se presente en Argentina. En las últimas horas, sus fanáticos tomaron las redes sociales y convirtieron su emoción por la compra de entradas en varios Trending Topic: NO LO PUEDO CREER, FELICIDADES HERMANA, NOS VEMOS EN NOVIEMBRE, TAYLOR y ES HOY fueron las frases más tuiteadas.

Mi casa es un centro de cómputos swiftie pic.twitter.com/c2mvToZ0MN — Sofía (@desbasatada) June 5, 2023

Lo que sucede con Taylor Swift en nuestro país no tiene precedentes. La cantante de 33 años tiene millones de fanáticos alrededor del mundo que se identifican como swifties y hace tiempo que este grupo local esperaba que Taylor se presente en la Argentina. En cada nueva gira que anunciaba, sus fanáticos inundaban las redes pidiéndole que venga y luego volvían a ser tendencia con la desilusión.

Las y los swifties de Argentina y el mundo no sólo se saben las canciones de memoria y hacen lo que sea por conseguir entradas para sus shows, sino que también se identifican fuertemente con sus letras y se presentan como un grupo de fans intenso. En Twitter, suelen ser tendencia por distintos temas durante todo el año, y muchas veces lo hacen con memes sobre su fanatismo.

En nuestro país, las swifties suelen llamarse “hermanas” entre sí y además de pasarse información sobre su ídola, se entretienen analizando a fondo las canciones y relacionándolas con su vida personal. Y es que en su carrera, la cantante ha dedicado canciones y discos enteros a sus exnovios y estas letras de dolor son de las que más impactan en sus fans.

El SINS (Sindicato de Novios De Swifties) actualmente atraviesa los peores días de su vida — Belu Borelli 🪩 (@beluperfectblue) June 5, 2023

Algunas de las primeras canciones que Taylor dedicó a una expareja fueron Forever And Always y Last Kiss, que según contó en una entrevista con Ellen DeGeneres, fueron dedicadas al cantante Joe Jonas. Luego tuvo un amorío con el actor Taylor Lautner –a quien dicen que le escribió Back to December– y una relación de unos meses con el cantante John Mayer, a quien le dedicó una canción que incluso lleva su nombre: Dear John.

Años más tarde, Taylor mantuvo una relación con Jake Gyllenhaal y aunque nunca lo confirmó, también se dijo que fueron para él los temas All Too Well y We Are Never Ever Getting Back Together. Sin dudas, una de las relaciones que más dio que hablar fue la que tuvo con el cantante Harry Styles, pero la pareja de celebridades terminó su relación tras una infidelidad de parte del músico y Taylor le dedicó varios temas como I Knew You Were Trouble, Wonderland y Style.

Ahora, como se dio a conocer que se separó de su pareja de más de seis años, Joe Alwyn, las swifties esperan que el próximo disco esté repleto de canciones de desamor.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.