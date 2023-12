El Piti Fernández le propuso matrimonio a su novia luego de ganar una pelea de boxeo

Anoche se llevó a cabo el evento de boxeo transmitido por Twitch «Parense de manos» organizado por el programa de Vorterix «Paren la mano» conducido por «Luquitas» Rodriguez. La pelea tuvo lugar en el Luna Park y contó con grandes protagonistas. Algunos influencers y creadores que se animaron al ring fue Frankkaster, Grego Rosello y Juli Savioli. Además el show contó con presentaciones musicales de Dillom, Simón Fuga, Lit Killah, Luana y Callejero Fino.

La jornada contó con varios momentos inolvidables, entre ellos el momento en el que el Piti Fernandez, cantante de Las Pastillas del Abuelo, le propuso matrimonio a su pareja luego de ganar su pelea contra el streamer Coker.

Después de su triunfo por knockout el cantante se arrodillo en el ring frente a Sabrina Chamorro, su pareja con quién tiene dos hijas, y le dijo: «¿Todavía te queres casar conmigo?». Ella asintió con la cabeza y lo besó. El público gritó y aplaudió el romántico momento.

La pareja lleva juntos varios años pero mantuvieron un perfil bajo durante el inicio de su relación. Sin embargo, tienen dos hijas juntos y en la actualidad comparten fotos en las redes donde se los ve muy enamorados. Ella no se dedica al mundo del espectáculo sino que es tarotista y a veces visita radios para dar sus conocimientos en el mundo holístico.

TRIUNFÓ EL AMOR

REVIVIÓ EL ROMANCE

RENACIÓ EL ROMANTICISMO

GANÓ CUPIDO

RESURGIERON LAS SERENATAS pic.twitter.com/E8TCT0yjEi — 23/12 – CA AWARDS (@CAoutofcontext_) December 21, 2023

¿Quiénes ganaron las peleas en «Parense de manos»?

El duelo que tuvo más de 400mil espectadores en Twitch y fue organizado por Luquita Rodríguez, Alfredo Montes de Oca y Germán Beder. La jornada contó con 7 peleas y los ganadores fueron:

– Valentín vs. Palito (Triunfo de Valentín)

– Seleneitor vs. Juli Savioli (Triunfo de Seleneitor)

– Coker vs. Piti Fernández (Triunfo de Piti Fernández)

– Chapu Martínez vs. La Cobra (Triunfo de La Cobra)

– Milica vs. Mili Mansilla (Triunfo de Mili Mansilla)

– ZZK vs. Frankkaster (Triunfo de ZZK)

– Rober Galati vs. Grego Rossello (Triunfo de Grego)