Párense de Manos, el evento de Luquita Rodríguez en el Luna Park, la rompió en Twitch

Párense de Manos, el evento de boxeo que reunió a los influencers más importantes del país en el Luna Park, fue un éxito. La velada fue organizada por Luquita Rodríguez, Alfredo Montes de Oca y Germán Beder.

El duelo entre Grego Rossello y Rober Galati cerró una noche inolvidable. La velada reunió a más de 400 mil espectadores en Twitch. Una locura.

La pelea estelar de la noche terminó con el triunfo de Grego por sobre Rober, el representante del programa radial Paren la Mano que se emite por Vorterix.

El conductor se impuso al humorista por fallo unánime, tras un combate a tres round inolvidable. La velada contó además con otras seis peleas y distintos espectáculos en vivo.

Párense de Manos: todos los ganadores

Con más de 400 mil espectadores y un Luna Park repleto, el primer evento de boxeo entre streamers de argentina fue un éxito total. La lista de ganadores:

– Valentín vs. Palito (Triunfo de Valentín)

– Seleneitor vs. Juli Savioli (Triunfo de Seleneitor)

– Coker vs. Piti Fernández (Triunfo de Piti Fernández)

– Chapu Martínez vs. La Cobra (Triunfo de La Cobra)

– Milica vs. Mili Mansilla (Triunfo de Mili Mansilla)

– ZZK vs. Frankkaster (Triunfo de ZZK)

– Rober Galati vs. Grego Rossello (Triunfo de Grego)

Piti Fernández le pidió casamiento a su novia en el ring

Piti Fernández fue noticia luego de ganar su pelea en el evento de boxeo «Párense de Manos» no solo por su triunfo sino porque le pidió casamiento a su novia arriba del ring.

El cantante de Las Pastillas del Abuelo participó del evento organizado por Luquita Rodríguez, venció al streamer Coker y coronó el momento pidiéndole casamiento a su novia ni bien terminó el combate.