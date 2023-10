El posteo de Sofía Calzetti con el que confirmó su reconciliación con el Kun Agüero

Hace poco tiempo que si bien ya había dado muestras de que la crisis de pareja que atravesó con Sergio Kun Agüero había quedado en el pasado, Sofía Calzetti confirmó que su historia de amor con el exfutbolista sigue vigente con un video especial.

La influencer subió a Instagram Stories un tierno posteo en el que se ve al Kun Agüero jugando a la pelota con Benjamín Agüero, el hijo que tuvo con Gianinna Maradona, y que acompañó con un emoji de un corazoncito.

Además, Sofía dejó espiar una foto donde se la ve disfrutando de un rico asado a la parrilla con una copa, que deja al descubierto el momento que atraviesa con el Kun, con quien volvió a apostar al amor.

Cuál fue el motivo de la separación de Kun Agüero y Sofía Calzetti

Luego de que Kun Agüero confirmara su separación de Sofía Calzetti, se pudo saber el fuerte motivo que habría detonado la ruptura de la pareja.

“Me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal… La decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer Kun hace de las suyas, no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, sino en el día a día”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen.