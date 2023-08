«Hoy estamos solos»: el Kun Agüero habló de una posible reconciliación con Sofía Calzetti

El Kun Agüero no descarta una reconciliación con Sofía Calzetti.

Sergio «Kun» Agüero confirmó en Twitter que está soltero. En medio de rumores de una relación marcada por los celos, el exfutbolista se refirió en las últimas horas a la posibilidad de una reconciliación con Sofía Calzetti.

“Él deja la puerta abierta porque está en la incertidumbre con respecto a la continuidad de la relación”, dijo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más”, expresó el Kun al ciclo televisivo.

En ese contexto, el Kun no fue tajante sobre el final de la relación. “Depende, pero no es definitivo por ahora”, aseveró.

“Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”, afirmó el Kun.

La palabra del Kun Agüero sobre su separación: "Llevamos 2 semanas distanciados". pic.twitter.com/gRqaUNhWmw — Socios del espectáculo (@socioseltrece) August 7, 2023

El motivo por el que el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti

Pochi de Gossipeame contó por qué se habrían separado Sergio «Kun» Agüero y Sofía Calzetti.

«Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez, que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muy celoso… Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición», expresó.