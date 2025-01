El Puma Goity cruzó a Flor Peña por criticar la retransmisión de «Poné a Francella»:

El actor Puma Goity le contestó a su colega Florencia Peña luego de que esta cuestionará la emisión de “Poné a Francella”, donde ambos trabajaron junto a Guillermo Francella. En las declaraciones de la actriz, señaló que “No da que lo pasen” porque «están como fuera de contexto».

Puma Goity : “Es humor y punto”

En diálogo con Intrusos, ciclo de América TV, el actor respondió a las declaraciones de Peña y difirió de su opinión sobre la emisión de la tira del 2001: “Es su opinión, pero al público está encantado. Y bueno, tampoco es que subestime a la gente y tampoco me parece que hay que ponerse tan (extremo)… ¿No es cierto?”.

Y se explayó ante su opinión: “¿No vamos a hacer más obras de esclavitud porque no hay más esclavitud? Es un poco exagerado, por no decir exagerado. Tampoco nos podemos poner tan… O sea, es humor y no me parece para tanto. No estoy tan de acuerdo con lo que dice Florencia con todo el amor que le tengo”.

Y fue contundente al referirse a la controversia de personajes como “Sambucetti”, donde la jefa del lugar acosa a un empleado: “Terminémosla, cortémosla… Me parece que estamos exagerando con ese tema. A mí me parece que es un programa de humor y punto. Hay que tomarlo con humor”.

Finalmente, cuestionó la doble vara que habría con los proyectos de la actriz: “Tampoco ‘Casado con hijos’ es un canto… ¿viste? Es lo mismo. Entonces, no jodamos. Es humor, es humor, es comedia, y bueno, se ha exagerado todo. No se puede hacer nada”.

“No seamos más bol…, de verdad. Me parece con todo respeto. Me parece que está muy bien, que te esté ‘Poné a Francella’. Lo prefiero mil veces que a otras cosas que se ven que son espantosas y supuestamente son modernas y respetuosas”, concluyó.