El rating de Viviana Canosa en su debut en El Trece, mano a mano con Jorge Rial

Viviana Canosa volvió a la televisión de aire y como se esperaba lo hizo con un fuerte contenido personal y chimentos, lo que más sabe manejar la colorada.

Tres magazine que tuvieron unas de sus mejores marcas en lo que va del año

Viviana en Vivo promedió 4.1 puntos de rating, quedando segundo en su franja. La entrevista a su ex jefe y enemigo mediático Jorge Rial no le alcanzó para ganarle a Cortá por Lozano que midió 6.3.

Al menos le ganó, por poco, a DDM, que marcó 3.1. De todos modos los tres magazine tuvieron unas de sus mejores marcas en lo que va del año. Las bajas temperaturas y el temporal y posterior inundación de Bahía Blanca están haciendo lo suyo en beneficio de la televisión abierta.

La entrevista de Viviana Canosa a Jorge Rial

«Tenemos una rebeldía, no nos importa, entre comillas, nada. Porque, por ejemplo, no sé a vos, a mí se prende la luz roja, y yo me olvido de todos los despelotes que tengo, y no le tengo miedo a un político, no le tengo miedo a un empresario power, no le tengo miedo a nada», introdujo Canosa.

Al respecto, Jorge Rial, consideró: “Es la pasión, es la vocación, y yo creo que hay un poquito de inconsciencia. Creo que también hay del otro lado una mezcla rara de respeto, de temor. Hay mucho temor. Yo siempre prefiero que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no”.

En ese sentido, Canosa confesó: “Te tuve miedo a vos, como a ningún hombre en mi vida. Fumaba un habano y te decía: no te tengo más miedo, Jorge Rial. No, no, pará, yo me moría de miedo. Yo me decía, echénme. Pero todos los días decías, ‘a vos, colorada, hoy te echan’. Ahora reconozco que tuve un ataque de pánico. Yo vivía con ataques de pánico. Pero a la vez… Y por eso quería que hoy vinieras. Fuiste como un gran maestro para mí, en muchos sentidos».