Viviana Canosa entrevistó a Jorge Rial en su vuelta a la televisión: «Te tuve miedo»

Viviana Canosa tuvo su esperado debut en El Trece. En su programa inaugural entrevistó a su archienemigo Jorge Rial. En un imperdible mano a mano, los periodistas blanquearon su rivalidad.

La entrevista de Viviana Canosa a Jorge Rial

«Tenemos una rebeldía, no nos importa, entre comillas, nada. Porque, por ejemplo, no sé a vos, a mí se prende la luz roja, y yo me olvido de todos los despelotes que tengo, y no le tengo miedo a un político, no le tengo miedo a un empresario power, no le tengo miedo a nada», introdujo Canosa.

Al respecto, Jorge Rial, consideró: “Es la pasión, es la vocación, y yo creo que hay un poquito de inconsciencia. Creo que también hay del otro lado una mezcla rara de respeto, de temor. Hay mucho temor. Yo siempre prefiero que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no”.

En ese sentido, Canosa confesó: “Te tuve miedo a vos, como a ningún hombre en mi vida. Fumaba un habano y te decía: no te tengo más miedo, Jorge Rial. No, no, pará, yo me moría de miedo. Yo me decía, echénme. Pero todos los días decías, ‘a vos, colorada, hoy te echan’. Ahora reconozco que tuve un ataque de pánico. Yo vivía con ataques de pánico. Pero a la vez… Y por eso quería que hoy vinieras. Fuiste como un gran maestro para mí, en muchos sentidos».

Viviana Canosa: «Viva la libertad de expresión»

Viviana Canosa debutó con su programa «Viviana en vivo», por El Trece, y empezó con un fuerte mensaje sobre la libertad de expresión, una bandera que levanta y que quiere defender, según aseguró.

«Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, estoy muy feliz y agradecida. Es una fiesta hermosa estar entrando a tu casa, estar comenzando, tener trabajo, gracias por dejarme entrar a tu casa. Estoy muy emocionada, el corazón me está por estallar», dijo la conductora al comenzar su ciclo.

Luego habló de actualidad: “Les importa un pito lo que le está pasando a la gente, quiero hablar de la libertad de expresión, para mí es una bandera”.