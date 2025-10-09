ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer hamburguesas de remolacha sin TACC: fácil, ricas y saludables

Se trata de una receta cargada de sabor dentro de lo que es llevar una alimentación saludable.

Redacción

Por Redacción

Hamburguesa de remolacha.

La remolacha es una de esas verduras que, además de dar color a cualquier plato, tiene un sabor dulzón y terroso que la convierte en una excelente aliada de la cocina.  

En el mundo de la cocina vegetariana y sin gluten, la remolacha se convirtió en un ingrediente clave para preparar hamburguesas caseras con un toque gourmet. 

Las hamburguesas de remolacha ofrecen textura jugosa y un color que llama la atención desde el primer vistazo. Es una buena opción para quienes quieren reducir el consumo de carne. 

Receta de hamburguesas de remolacha sin TACC para 4 personas 

Ingredientes

  • 2 remolachas medianas cocidas 
  • 1 zanahoria rallada 
  • 1 cebolla pequeña picada 
  • 1 diente de ajo picado 
  • ½ taza de avena sin TACC (o harina de garbanzo) 
  • 2 cucharadas de fécula de maíz 
  • 1 huevo 
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 
  • Sal y pimienta a gusto 
  • Especias: comino, pimentón ahumado o curry (opcional) 

Preparación: 

  • Procesar las remolachas cocidas hasta obtener un puré grueso. 
  • En una sartén, saltear la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados. 
  • Mezclar el puré de remolacha con la zanahoria rallada, la avena sin TACC, la fécula, el huevo y los condimentos. Integrar bien hasta formar una masa homogénea. 
  • Dejar reposar la mezcla 15 minutos en la heladera para que tome consistencia. 
  • Formar hamburguesas con las manos y cocinarlas en sartén con un poco de aceite o al horno hasta que estén doradas de ambos lados. 

Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Hamburguesa

remolacha

Comentarios