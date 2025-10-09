Cómo hacer hamburguesas de remolacha sin TACC: fácil, ricas y saludables

La remolacha es una de esas verduras que, además de dar color a cualquier plato, tiene un sabor dulzón y terroso que la convierte en una excelente aliada de la cocina.

En el mundo de la cocina vegetariana y sin gluten, la remolacha se convirtió en un ingrediente clave para preparar hamburguesas caseras con un toque gourmet.

Las hamburguesas de remolacha ofrecen textura jugosa y un color que llama la atención desde el primer vistazo. Es una buena opción para quienes quieren reducir el consumo de carne.

Receta de hamburguesas de remolacha sin TACC para 4 personas

Ingredientes:

2 remolachas medianas cocidas

1 zanahoria rallada

1 cebolla pequeña picada

1 diente de ajo picado

½ taza de avena sin TACC (o harina de garbanzo)

2 cucharadas de fécula de maíz

1 huevo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Especias: comino, pimentón ahumado o curry (opcional)

Preparación:

Procesar las remolachas cocidas hasta obtener un puré grueso.

En una sartén, saltear la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados.

Mezclar el puré de remolacha con la zanahoria rallada, la avena sin TACC, la fécula, el huevo y los condimentos. Integrar bien hasta formar una masa homogénea.

Dejar reposar la mezcla 15 minutos en la heladera para que tome consistencia.