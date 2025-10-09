Cómo hacer hamburguesas de remolacha sin TACC: fácil, ricas y saludables
Se trata de una receta cargada de sabor dentro de lo que es llevar una alimentación saludable.
La remolacha es una de esas verduras que, además de dar color a cualquier plato, tiene un sabor dulzón y terroso que la convierte en una excelente aliada de la cocina.
En el mundo de la cocina vegetariana y sin gluten, la remolacha se convirtió en un ingrediente clave para preparar hamburguesas caseras con un toque gourmet.
Las hamburguesas de remolacha ofrecen textura jugosa y un color que llama la atención desde el primer vistazo. Es una buena opción para quienes quieren reducir el consumo de carne.
Receta de hamburguesas de remolacha sin TACC para 4 personas
Ingredientes:
- 2 remolachas medianas cocidas
- 1 zanahoria rallada
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 diente de ajo picado
- ½ taza de avena sin TACC (o harina de garbanzo)
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Especias: comino, pimentón ahumado o curry (opcional)
Preparación:
- Procesar las remolachas cocidas hasta obtener un puré grueso.
- En una sartén, saltear la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados.
- Mezclar el puré de remolacha con la zanahoria rallada, la avena sin TACC, la fécula, el huevo y los condimentos. Integrar bien hasta formar una masa homogénea.
- Dejar reposar la mezcla 15 minutos en la heladera para que tome consistencia.
- Formar hamburguesas con las manos y cocinarlas en sartén con un poco de aceite o al horno hasta que estén doradas de ambos lados.
