Daniela Celis contó las duras secuelas que enfrenta Thiago Medina tras la larga internación 

Thiago Medina pasó más de dos semanas internado en terapia intensiva y hace unos días fue trasladado a la sala de cuidados intermedios tras evidenciar una marcada mejoría en su cuadro de salud.

En ese contexto, Daniela Celis reveló algunos aspectos de la evolución que le esperan al ex Gran Hermano una vez que reciba el alta médica después del grave accidente en moto que tuvo el pasado 12 de septiembre.

Las duras secuelas que enfrenta Thiago Medina tras la larga internación

«Esperaba esta noticia hace mucho tiempo, sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó. Estoy muy contenta que el papá de mis hijas esté con nosotras», dijo aliviada Pestañela en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

«Son muchos días no sabe muy bien lo que le fue pasando pero es conciente de todo y de a poquito», explicó sobre la actualidad de Thiago Medina internado en su visita teatral a la obra Patito Feo que protagoniza su amiga Julieta Poggio en el Teatro Broadway.

En tanto, contó que se comunica con sus dos hijas por videollamadas: «Hacemos videollamada con las nenas todos los días, las ve desde el celu pero están los tres muy anciosos y quieren verse. Ya falta poquito para el alta y ahí va a ser ese reencuentro y abrazo que se deben los tres».

Sobre la larga recuperación que le espera al joven, Daniela Celis explicó: “Es un tema, estuvo bastante tiempo en coma inducido. Hay que esperar que se recupere y tenga el alta, que camine bien y le saquen los sueros y todo lo que tiene. Está con kinesiología, es todo de a poquito de vuelta, aprender a levantar los brazos y a pararse solo».

«Fue un milagro, los médicos me decían no podemos entender la evolución en tan poco tiempo y que esté hablando con nosotros. La fe se unió, hicimos la fuerza y se logró», concluyó feliz Daniela sobre la recuperación de Thiago.

En tanto, en las últimas novedades de la salud de Thiago Medina difundidas desde su cuenta en Instagram el martes 8 de octubre, Daniela Celis precisó: «Sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral».

Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con el gran sueño que quiere cumplir tras su internación

Daniela Celis reveló el sueño que quiere lograr una vez que termine su recuperación. En Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano contó: “Dijo: ‘La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto’. Son 7 años. Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo”

Además, cuando Juariu le consultó si Thiago recordaba algo cuando estuvo en terapia intensiva, Celis contó: «Tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido, dijo que no paró de soñar, algunas cosas lindas y otras no tan lindas, pero por ahora no las cuenta”.

Desde su ingreso al hospital, Thiago recibió el acompañamiento constante de su familia y de Daniela, quien no se alejó en ningún momento. Mientras tanto, sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y aliento en redes sociales.