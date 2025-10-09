Daniela Celis tuvo que ser asistida tras el alta de Thiago Medina: qué le pasó 

Este viernes 9 de octubre llegó la noticia más esperada en torno a Thiago Medina luego del dramático accidente en moto donde fue internado de urgencia en terapia intensiva el 12 de septiembre. Luego de 28 días de internación, finalmente el ex Gran Hermano recibió el alta médica y se retiró del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Morenorodeado de sus amigos y familiares.

Qué le pasó a Daniela Celis que tuvo que ser asistida luego del alta médica a Thiago Medina

Lo cierto es que en el contacto con la prensa al salir del hospital, se conoció que su ex pareja Daniela Celis se descompensó y debió ingresar nuevamente al interior del centro médico.

«Su ex pareja Daniela Celis, que estuvo acompañándolo, tuvo una baja de presión y la acompañaron nuevamente adentro», explicó al aire el cronista de TN durante la cobertura. Por suerte solo se trató de un susto y luego se restableció.

Tras 28 días internado y pasar por tres intervenciones quirúrgicas, Thiago Medina recibió el esperado alta médica y continuará bajo reposo en su domicilio para recuperarse por completo tras la extensa internación en donde la familia del joven pidió por cadenas de oraciones.

«¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Y con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo», adelantaba esta mañana Daniela Celis sobre el anuncio más esperado del alta del padre de sus hijas Laia y Aimé.

Thiago Medina tras ser dado de alta: «La moto no la uso más»

Tras estar 28 días internado al haber tenido un accidente al manejar su moto y sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo no lo va a usar “más”.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó sobre las cámaras y habló sobre sus deseos cuando estaba dentro del centro de salud: “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo alusión a que estuvo muy grave y que había muchas probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadament,e está sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.