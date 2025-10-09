Facundo, hijo de Luis Ventura, cruzó a Morena Rial: “Le toca pagar por sus desprolijidades”

Facundo, hijo de Luis Ventura y amigo de Morena Rial, sostuvo que a la joven le “hace falta golpearse un poquito para tomar consciencia”, consideró que adquirirá la prisión domiciliaria por “ser hija de Jorge Rial” y sostuvo que “ahora le toca pagar por sus desprolijidades”.

Facundo, hijo de Luis Ventura, cruzó a Morena Rial

En principio, Facundo Ventura indicó que More Rial “está bien” y se refirió al conductor de “Argenzuela”: “Al principio Jorge —Rial— pataleó un poco, pero que ahora está dando una mano con los alimentos de Morena. El fin de semana fue al supermercado y, a través de su amiga, le hizo llevar mercadería para que pudiera comer bien”.

Asimismo, indicó que el padre de la detenida “se puso a disposición para facilitarle el traslado a la amiga —Evelyn— para que la vaya a visitar a Morena el domingo” y así alcanzarle los bienes y alimentos adquiridos.

Respecto al primer cumpleaños del hijo menor de la influencer, Amadeo, sostuvo: “Sé que le dieron un teléfono, no sé para qué habrá gastado la llamada que tenía habilitada. El entorno de Morena festejó el cumpleaños de Amadeo porque lo estaban preparando desde antes de que Morena vuelva a caer detenida”.

En otro sentido, Facundo consideró: “A Morena le hace falta golpearse un poquito para que empiece a tomar conciencia de todo lo que está viviendo. Se le dieron muchísimas oportunidades que no supo aprovechar y hoy le toca pagar por las desprolijidades que tiene desde hace tiempo”.

“Espero, que si sale, en tiempo récord y gracias a ser hija de Jorge, porque sale por eso, se avive y empiece a aprovechar las oportunidades que se le dan, que son muchas. Es complicado el tema de conseguirle una vivienda. La vez anterior ya tuvo inconvenientes porque nadie la quiso hospedar y es lo que pasa cuando te mandás una cagad… atrás de otra”, continuó.

“Depende todo de ella. No le faltó ayuda. Espero que, si le toca salir, se deje ayudar. Sé que se codea con gente media turbia, pero basta de echarle responsabilidad a los demás, que empiece a hacer un mea culpa ella y recapacite de todo lo que hizo”, concluyó Ventura.

