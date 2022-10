El taxista de Viedma no pierde las esperanzas y sigue a la espera del llamado de Gran Hermano

El próximo lunes regresará Gran Hermano a la pantalla de Telefe con 18 participantes que aún no fueron revelados. En Viedma, un taxista que fue hacer el casting a Capital Federal no pierde las esperanzas del llamado para ser uno de los que ingresarán al reality.

A fines de junio, Agustín Anduelo se anotó para participar de esta nueva edición con la idea vivir la experiencia. Además, había prometido que si ganaba iba a donar todo el dinero «para las personas necesitadas en los barrios de Viedma».

Luego fue convocado al casting en Capital Federal, donde el sitio de «La 100» había afirmado que «ya se conoce uno de los posibles participantes que tendrá el reality de Telefe. Se trata de un joven taxista llamado Agustín Anduelo, proveniente de la provincia de Río Negro, de la ciudad de Viedma, el muchacho ya fue convocado al casting presencial y sueña con entrar a la casa más famosa».

Las expectativas eran enormes para Anduelo, que lleva 10 años en la profesión de taxista en la capital rionegrina, y que para él aún siguen vigentes.

«Hasta el momento no recibí nada, pero puede pasar cualquier cosa. Gran Hermano arranca y eso no significa que te quedaste afuera. Podés estar como suplente y ellos no te dicen nada. Te llaman y vas a Buenos Aires», sostuvo Agustín Anduelo.

Por otra parte, el taxista fue víctima de una golpiza a mediados de julio a la salida de un boliche, ubicado sobre la costanera viedmense. Recibió un fuerte golpe en la cabeza lo que derivó en lesiones graves, al quedar inconsciente en el piso.

Estuvo en terapia intensiva durante casi una semana en el hospital Zatti y detalló que el caso por intento de homicidio tiene novedades.

En aquel momento no se logró determinar quién le había pegado, ya que en la filmación el agresor «estaba encapuchado y con un barbijo». Sin embargo, logró identificar al supuesto agresor por una filmación de una cámara de un domicilio cercano.

«Tengo turno con la fiscal para adjuntar las pruebas y luego veremos como continúa todo», sostuvo Anduelo que tras esa pesadilla logró sobreponerse con la ayuda de amigos y su familia.