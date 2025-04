Le robaron a Rosina Beltrán, la exGran Hermano y panelista de Yuyito González: «Siniestro»

Rosina Beltrán, exparticipante de Gran Hermano, debutó esta semana como panelista y se volvió viral en su primer día en el programa de Yuyito González al asegurar que Morena Rial estaba haciendo la «terapia intensiva».

Noticias Argentinas recordó que la exjugadora del reality fue muy criticada y tuvo que dar explicaciones sobre su error. Como si eso fuera poco, en las últimas horas le tocó vivir otro mal momento. Según reveló en «Empezar el Día», fue víctima de un robo.

Le robaron a Rosina Beltrán, la exGran Hermano

«Les cuento rapidito, bueno, me fui para casa, terminé el día, estaba como cargadísima con mi computadora, valija, todos los bolsos. Cuando fui a pagar el auto, no voy a decir la aplicación, no importa, me dejé el celular en el asiento«, comenzó a relatar Rosina de Gran Hermano.

«Abro desde el otro celular la aplicación, le mando un mensaje y me pasa. Le digo ‘por favor, devolveme el celular, trabajo con mi celular, o sea, tengo todas mis fuentes de trabajo ahí, lo necesito’. Y me dice ‘acá en el auto no quedó nada, revisé todo, no quedó absolutamente nada'», continuó.

Entonces la panelista de Yuyito aceptó recibir la dirección de la pasajera que viajó después de ella y se fue hasta su casa: «Voy a la dirección con una amiga, toco la puerta de la casa, yo con un miedo digo, ‘¿quién me va a atender acá?’ Me atiende la familia de la chica. Llamo a la chica y le digo ‘mirá, por favor, no sé si encontraste mi celular, pero lo necesito’. Y me dice ‘lo encontré y se lo di a la conductora’«.

Rosina aseguró que lo siguió a continuación fue «siniestro» porque decidió ir a fondo con la cuestión. Fue a la comisaría a hacer la denuncia y rastreó el teléfono hasta encontrarlo envuelto en una bolsa, cerca de las vías del tren: «Ayer a la noche por las vías del tren con la policía, con linterna, buscando… Y ahora lo tengo acá».