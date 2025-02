El verdadero motivo por el que Jorge Rial no fue a ver a Morena a la comisaría 

Morena Rial fue detenida en la madrugada del martes por el robo en una vivienda de la zona de Villa Adelina. Ante esta situación, Jorge Rial explicó por qué decidió no ir a la comisaría a ver a su hija Morena, acusada de un presunto “robo con escruche”.

Jorge Rial contó el verdadero motivo por el que no fue a ver a Morena a la comisaría

Durante su programa en C5N, detalló los motivos de su postura y criticó la cobertura mediática del caso. “Me duele ver todo esto, me duele que esté en cadena nacional. Es la tormenta perfecta entre los medios ávidos de información, me incluyo, y porque mi hija tiene la necesidad de exponer su vida en los medios”, expresó.

También cuestionó el tratamiento que algunos comunicadores le dan al caso. “Hay quienes, escondidos detrás de una supuesta amistad con mi hija, están explotando esto y le están haciendo un flaco favor”, disparó insinuando que su hija podría estar rodeada de malas influencias.

Luego, explicó que no se acercó a verla porque ella estaba incomunicada, pero también porque no quería contribuir al espectáculo mediático. El conductor detalló las razones de su accionar: “Yo no puedo acceder a ella y tampoco lo haría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado y alimentar un circo”.

Para cerrar, sostuvo que lo único que espera es que la Justicia actúe sin privilegios. “Valoro que se la trate como a cualquier persona. Sigo apostando a que esto sea el fondo que finalmente toque mi hija”, concluyó.