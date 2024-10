Escándalo familiar: cuándo nació la pelea entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Mientras Jorge Lanata atraviesa una difícil situación de salud, el enfrentamiento entre los integrantes de su familia sigue empeorando con el correr de los días. Las hijas del periodista, Bárbara y Lola Lanata, acusaron a su actual mujer, Elba Marcovvecchio, de llevarse cosas de valor de su padre y difundieron videos de las cámaras de seguridad de la vivienda.

El origen del conflicto

Barbara y Lola Lanata pidieron a la Justicia poder opinar sobre cuestiones médicas del periodista, ya que actualmente es la esposa de este quien toma las decisiones sobre la continuidad de su rehabilitación.

Pero Elba contraatacó mediante en una presentación judicial en la que presentó todo tipo de pruebas, entre ellas varios chats donde las hijas y las exmujeres de Lanata quedaron muy expuestas.

Esta batalla no es nueva, solo que ahora con todo el problema de salud de Jorge Lanata estalló y salió a la luz. Al parecer la enemistad entre Marcovecchio y las hijas del periodista viene de hace tiempo, “Nunca hubo mucho ‘feeling’, pero era un trato correcto, hasta que las chicas empezaron a ver cosas que no les gustaron, como el poder que Jorge le firmó a Elba a poco de haberse casado (en abril de 2022)”, explica al medio «Noticias» un amigo de Lanata que conoce la interna familiar. En efecto, a los días de concretar su unión civil con Marcovecchio, el periodista firmó un documento que le otorga a ella un “poder general amplio y de administración de todos los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee o que ingresaran al patrimonio por cualquier razón o título”.

Según lo publicado en la revista «Noticias», desde ese momento, cualquier resto de cordialidad que quedaba en la relación entre Marcovecchio y Bárbara y Lola desapareció, algo potenciado por el hecho de que el periodista fue alejándose de sus históricas relaciones y amistades y cerró su círculo en torno a su flamante esposa, según afirman los allegados al periodista. “Desde que comenzó a estar con Elba, la casa de Lanata dejó de ser de puertas abiertas como antes, ya no hubo tanto vínculo”, graficó la periodista Romina Manguel en el canal de streaming Bondi. “La convivencia entre Elba y las chicas era una olla a presión que sólo podía controlar Jorge, pero con todo esto, explotó”, explica una fuente del entorno familiar a «Noticias» y afirma que otro detonante del conflicto es que las hijas se habían opuesto al casamiento, aunque sin éxito.

La palabra de Elba Marcovecchio

“Nosotras no tenemos diálogo por cosas que han pasado. Que estas cosas salgan a la luz es lo peor para Jorge. Más allá de no tener contacto directo con ellas, sí tenemos contacto por su salud”, detalló la propia Marcovecchio sobre el nulo vínculo entre ambas partes. Esta distancia entre la esposa y las hijas fue creciendo y se hizo cada vez mayor. Y una vez que el periodista fue internado, quedó al descubierto, al punto de tener diversos cruces mientras Lanata estaba aún en el Hospital Italiano. El primero de ellos ocurrió el 1° de septiembre y fue captado por las cámaras de los canales de TV que cubrían la internación del periodista. Se pudo ver a Bárbara persiguiendo a Marcovecchio, quien le hacía ademanes con las manos de que no la siguiera y un gesto de negativa con sus dedos. Según reconstruyeron a la revista «Noticias», el diálogo de aquella escena era Bárbara diciéndole que “por las buenas o por las malas” Elba se iba a separar de su padre.

El segundo episodio consta de una conversación entre la mayor de las hijas de Lanata y la esposa, en la que queda patente el nulo diálogo entre ambas. Tras un cruce en el hospital, Bárbara decidió grabar la charla que deja en evidencia la compleja relación que mantienen.

Este cruce fue el catalizador para que la guerra estallase luego de algunos episodios de cruces de declaraciones y a través de redes sociales. Hoy ambas partes se encuentran en conflicto y, si bien hay una persona que hace la función de mediador para compartir información entre ambos sectores, la posibilidad de una reconciliación parece algo imposible.

Qué había dicho Lola Lanata sobre el casamiento de su padre con Elba Marcoveccio

En una nota con TN hecha en el año 2022, Lola Lanata se había referido a la boda de su padre Jorge Lanata con Elba Marcoveccio y manifestó sentirse “feliz” por su padre y por la novia. Cuando le consultaron cómo es su relación con los dos hijos que tiene Elba Marcovecchio, Valentino (14) y Allegra (12), la joven afirmó: “Nos llevamos todos muy bien, los chicos son un amor y con ella todo va muy bien”.

Por último, la hija menor de Jorge Lanata reveló la charla que tuvo con su padre en el momento en el que él decidió casarse. “La noticia me la contó primero a mí. Me preguntó qué pensaba, yo fui la primera en saber. Me consultó si me parecía bien que se case y yo le dije que sí, obvio”, confesó la joven, y cerró: “Le dije que, si tenía ganas de hacerlo, que lo hiciera. Yo voy a estar ahí para apoyar su decisión”.

Con información de Noticias