Lola, la hija de Jorge Lanata, preocupó a todos con un mensaje, en medio del escándalo con Elba Marcovecchio

En medio del escándalo familiar y del ataque judicial de Elba Marcoveccchio en contra de Bárbara y Lola Lanata, las hijas de Jorge Lanata decidieron usar sus redes sociales para contar cómo se sentían en este momento de altísima exposición mediática.

El posteo de Lola Lanata

La primera en compartir fue Bárbara y lo hizo con un dejo de ironía. Pero su hermana menor generó cierta preocupación. Lola se hizo eco de las palabras de Mía Garber que habla sobre el sufrimiento personal, el dolor intenso y la sensación de vacío y desamor que puede desencadenar pensamientos oscuros en las personas.

«Para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solas», acotó a este fuerte escrito. Al pie, dejó una línea de prevención para quienes necesiten ayuda, una palabra de aliento o una soga para salir del pozo.

¿Qué dice el mensaje de Mía Garber?

«A veces el sufrimiento es tan grande, tan pesado e intenso, que ya no existen palabras para explicarlo. Si alguna vez lo viviste, si lo estás viviendo ahora, dejame decirte que termina y que se vienen cosas mejores». En otro pasaje, se lee: «Tu existencia importa muchísimo. Tal vez no lo veas así, pero la Tierra te dejó pasar por ella por un rato y ese rato, tiene que valer la pena».

Un mensaje de amor propio, quizás como un recordatorio de que todo pasa.

Qué había dicho Lola Lanata sobre el casamiento de su padre con Elba Marcoveccio

En una nota con TN hecha en el año 2022, Lola Lanata se había referido a la boda de su padre Jorge Lanata con Elba Marcoveccio y manifestó sentirse “feliz” por su padre y por la novia. Cuando le consultaron cómo es su relación con los dos hijos que tiene Elba Marcovecchio, Valentino (14) y Allegra (12), la joven afirmó: “Nos llevamos todos muy bien, los chicos son un amor y con ella todo va muy bien”.

Por último, la hija menor de Jorge Lanata reveló la charla que tuvo con su padre en el momento en el que él decidió casarse. “La noticia me la contó primero a mí. Me preguntó qué pensaba, yo fui la primera en saber. Me consultó si me parecía bien que se case y yo le dije que sí, obvio”, confesó la joven, y cerró: “Le dije que, si tenía ganas de hacerlo, que lo hiciera. Yo voy a estar ahí para apoyar su decisión”.