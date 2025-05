Elba Marcovecchio: “Mauro Icardi es padre coraje”

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, habló en Mujeres Argentinas sobre el conflicto actual en el cual el jugador del Galatasaray se encuentra nuevamente imposibilitado de ver a sus hijas Isabella y Francesca, tras desobedecer la última orden del juez, que le pidió expresamente que “la China” Suárez no estuviera presente en el reencuentro con las menores.

Elba Marcovecchio: «Wanda es la que retiene a las nenas«

“La perfección no es humana, la gente no es perfecta no hace todo a rajatabla. Es un papá que ama a sus hijas, que se quedó en Argentina para estar con sus hijas. Cancela todo para estar con sus hijas”, aseguró Marcovecchio.

La letrada afirmó que para Icardi es normal criar hijos tanto propios como ajenos, ya que hizo lo mismo con los niños que Wanda Nara tuvo con Maxi López: “Mauro está acostumbrado a ensamblar, a ser padre. Él crió cinco hijos, no hay animosidad de ir contra la Justicia y menos contra sus hijas. Mauro es padre coraje, Wanda es la que retiene a las nenas”.

“No nos olvidemos que en diciembre Mauro estaba con Silvia Lucero, la persona de confianza de Mauro y la señora Nara le hace una exclusión a su persona de apoyo. Además, la señora Suárez no le hizo mal a nadie, más allá del encono que pueda tener Wanda. Es cierto que hubo una orden judicial, pero es cierto que Mauro está acostumbrado a las familias ensambladas y las nenas también”, detalló Marcovecchio.

“Vamos a seguir los lineamientos, como siempre, con algunas cositas que no tuvieron mala fe. Mauro es padre, estuvo en sus mejores momentos solo con las dos nenas en Turquía. Lo hizo callado, sin redes, sin exhibirlo. ¿Por qué ella no las devolvió en enero o en febrero? Porque no quiso. El padre tendría que estar en Turquía, pero hasta compró una casa para estar con todos los chicos. Él es un muchacho de familia. No lo tomó como una ofensa a la Justicia. Para equiparar la acción de la madre, tendría que retener a las nenas unos cuatro meses”, continuó.

“Lo más importante es que las nenas tienen una mamá y un papá y que nosotros no nos enteremos de nada, que sea su privacidad”, concluyó.