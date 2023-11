¿Embarazada? La sugerente foto de Nicole Neumann que despertó los rumores

Nicole Neumann publicó una foto en su red social Instagram y despertó los rumores de embarazo. Por estas horas la modelo ultima detalles para el casamiento con Manu Urcera en Exaltación de la Cruz.

En ese contexto, una llamativa imagen en redes sociales encendió la posibilidad de que la modelo podría estar embarazada.

Contado un tratamiento que se hizo en el pelo, Nicole escribió: “Libre de formol y químicos, vegano, apto embarazadas, lactantes y niñas”. La descripción del producto llamó la atención de los seguidores.

Días atrás, en una entrevista Manu Urcera había declarado: “Es un proyecto tener un hijo. La realidad es que con mis carreras estamos un poco complicados. Ella también trabaja mucho y está en casa, pero queremos”.

La foto de Nicole Neumann que despertó todo tipo de especulaciones.

Qué dijo Nicole Neumann del escándalo en la Selección

Nicole Neumann opinó sobre la fiesta privada de los jugadores de la Selección Argentina. “Yo por lo aparente no me guío, a mí datos concretos, con foto, con relato, sino no creo nada”, dijo la modelo.

“¿Pero crees que dentro del mundo del deporte suelen pasar estas cosas?”, indagó un cronista.

“Yo no encasillaría. Obviamente existe la gente infiel, más allá de cualquier rubro, como también la que no”, comentó Nicole Neumann.