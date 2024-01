Emilia Mernes fue duramente criticada por evadir una pregunta sobre Milei en una entrevista

Emilia Mernes, simplemente conocida como Emilia, se encuentra actualmente de gira por España. En el contexto de la promoción de su gira con el disco «.mp3» la cantante fue consultada por una periodista de Europa Press acerca de la situación política de nuestro país.

«Justo hoy por ejemplo en España hemos visto que varios artistas de aquí han mostrado su apoyo a la cultura argentina que en estos momentos podría sufrir un recorte por el gobierno de Milei» dice la periodista. La artista estaba sonriendo y asintiendo hasta que escuchó el nombre del actual presidente. En ese momento Emilia dirige una mirada al costado, a quién se cree que es su manager.

«Entonces mi pregunta es si como mujer argentina y artista ¿Cómo estas viviendo tu esto que...» intentó concluir la pregunta la entrevistadora pero fue interrumpida por la presunta manager de Emilia con un «No vamos a hablar de política». «Correcto, no pasa nada, tenía que preguntarte» contesta la periodista. Ante esto la cantante de Nogoyá simplemente se rió.

El clip de la entrevista se difundió rápidamente por Twitter y las opiniones acerca de la reacción de Mernes fueron encontradas. Por un lado, algunos usuarios la criticaron por ser «tibia» y no posicionarse políticamente en lo que se considera un contexto de vulneración de derechos. Por otro lado, hubo quiénes la defendieron argumentando que ella es simplemente una artista y no tiene porque tomar ninguna posición política si no quiere.

También hubo quienes la compararon con Lali. Al ser ambas mujeres argentinas que hacen música pop, con la diferencia que esta última si se posicionó sobre las políticas de Milei, a pesar de sufrir mucho «hate» en las redes.

TAN TIBIA IBA A SER??? pic.twitter.com/hniz2q8tJ4 — sofi (@lalibydiva) January 26, 2024

Lali apareció después de su cruce con Milei: habló de los «haters»

Luego de su cruce con el presidente Javier Milei, Mariana «Lali» Esposito reapareció en los medios en el programa de streaming Olga, que actualmente esta siendo transmitido en la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Cuando Fer Dente le preguntó acerca de los mensajes de odio que recibe en redes por su ideología política la cantante dijo que realmente no le afectan.

“Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién sos en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final.» comentó la artista.

También habló sobre el impacto que tuvo en la industria cultural como mujer y feminista. «Que yo me haya animado a hacer algo quizás que en ese momento no había no quita merito que las chicas que están en la escena sean todas unas bestias» comentó Lali.

También, habló sobre dos de las figuras más importante en la música argentina actualmente: «María es la mujer más escuchada de la argentina, (agotó) dos Rivers, Emilia 10 Movistar (Arena), todas ellas tienen un mérito y un desafío en su tiempo que enfrentar.»

