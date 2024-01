Adrián Suar habló sobre el desmantelamiento de Pol-Ka y le pegó al gobierno de Milei

Esta mañana Adrián Suar asistió al programa LAM conducido por Ángel de Brito. En la entrevista televisaba el empresario, actor y productor se expresó sobre el futuro y presente de Pol-Ka. Además dio una contundente opinión sobre la Ley Ómnibus y su impacto en la cultura.

“Hubo muchos comentarios estos días sobre Polka (…) Se habló de que no van a hacer ficción durante dos años. ¿Cuál es su futuro?” preguntó el conductor del programa emitido por América TV. «Primero quiero agradecer a toda la gente que me llamó, gente de la industria, me han hecho llorar del cariño.» comenzó diciendo Suar.

“Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar Polka. El Polka de trescientas personas de dos tiras y unitario, de doscientas ochenta horas, yo sabía que tarde o temprano eso iba a terminar, sumado a, y también lo quiero decir, que en los últimos dos años no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones. Intenté y no pude” reflexionó el productor.

Además aclaró que tiene la ilusión de volver algún día a la TV: «Polka no cerró, es un hasta pronto. Es un fin de ciclo con toda la tristeza. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción. El 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar

“Si bien yo produzco, hago algunas cosas para alguna plataforma, algunas ideas que me compran, y voy a producir en España. El día que ya no esté, cuando no esté más en esta vida voy a dejar de producir” aclaró sobre su futuro laboral. Suar se encuentra actualmente promocionando su nueva película «Jaque Mate» protagonizada por Mike Amigorena, Benjamín Amadeo y Charo López, que se estrenara el 25 de enero.

Sobre la desfinanciamiento de la cultura: «Me parece un atraso total»

En el móvil televisivo el actor se refirió a la Ley Ómnibus, la ley que desfinancia el INCAA y otras instituciones culturales.

“Me parece que es una pena, un error grave desfinanciarlo. Vos podes mejorarlo, pero no desfinanciarlo. Se puede hacer más eficiente. El INCAA es un ente autárquico, si bien recibe plata del Estado, se puede decir ‘lo quiero de esta manera’. Además, hablar de la cultura en términos solamente económicos, qué da, qué no me da, me parece un atraso total. No todo es la plata, la identidad de un país con la cultura es cómo te valorizas en el mundo» comenzó su reflexionó el productor.

“Con estas medidas te empezás a alejar del mundo y te empezás a parecer a Venezuela. La cultura se financia una parte en todo el mundo”. dijo contundente.

“Siento que cuando incentivas desde el Estado, desde el privado, incentivas para la producción y generas fuentes de trabajo. Cuando desenchufas, con el pretexto de que se roban todo, que en principio, lo digo con respeto, demasiada ignorancia de no entender, que no significa que no haya cosas para mejorar, que a lo mejor están mal gestionadas, pero no desfinanciar; eso es un retroceso. Es algo que tiene consecuencias fuertes para un país” concluyó.