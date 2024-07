¡Sin pudor! La inesperada decisión de Iván que divirtió a Survivor Expedición Robinson

Iván Chirinian, el participante de Neuquén, sorprendió a sus compañeros de Survivor Expedición Robinson en el capítulo de este martes, al decidir vincularse con la naturaleza según sus propias reglas. «Para mantener la convivencia, es fundamental darle respiro a algunas partes» explicó Marley, el conductor del reality de Telefe.

«Simplemente me fui para un costado… y… en un momento me empezaron a silbar» contó divertido Iván sobre su decisión, que está vinculada a su entrenamiento orgánico y su conexión del cuerpo con el exterior que lo rodea.

Así, Iván Chirinian decidió desnudarse y bañarse en el mar en esas condiciones, argumentando que «es para que las partes nobles, tanto de la mujer como del hombre, respiren, porque es una zona muy húmeda«. La determinación hizo que sus compañeros se sorprendieran y lo alentaran.

«Usamos malla o estos pantalones que son de licra. Y es importante estar desnudos también», explicó Iván, divertido por las reacciones de sus compañeros de Survivor Expedición Robinson cuando lo vieron desnudo en la isla que comparten.

Es que los otros participantes del reality de Telefe no pudieron contener la risa y entre ellos lanzaban comentarios como «está en pelotas en serio» o «es Tarzán».

Survivor Expedición Robinson: Iván ya tiene su club de fans

Survivor Expedición Robinson empezó el pasado lunes y, a pesar del corto tiempo en el aire, Iván Chirinian ya tiene club de fanáticas que quieren que se convierta en el ganador del reality que conduce Marley.

Las fanáticas y fanáticos del integrante del equipo «Sur» de Survivor Expedición Robinson ya se convocan y comenzaron a acompañarlo a través de redes sociales, donde Iván muestra sus actividades de entrenamiento y sus clases.