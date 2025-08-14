En el barro: ¿A qué hora se estrena en Netflix y cuántos episodios tiene?

Esta semana se estrena una producción esperada por todos los seguidores de El Marginal. Conocé acá a qué hora se estrena En el barro y cuántos capítulos tiene la primera temporada.

En el barro: ¿A qué hora se estrena en Netflix?

Este jueves 14 de agosto se estrena En el barro en Netflix, el esperado spin-off de la aclamada serie El Marginal. La serie co-creada y producida por Sebastián Ortega cambia el escenario a una prisión para mujeres, explorando el sistema penitenciario femenino con una mirada cruda y realista.

La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra, apodada “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, quien es conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo es atacado y cae al río. Solo cinco mujeres sobreviven, cubiertas de barro, y llegan a la orilla unidas por la adversidad.

Convertidas en «Las embarradas», estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, “tribus” carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas deberán reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.

El spin-off femenino de El marginal es una de las producciones argentinas más esperadas de 2025. Todos los episodios de la serie se encuentran disponibles en Netflix desde las 5 AM de este jueves 14 de agosto.

En el barro: reparto principal, apariciones y regresos

Este jueves 14 de agosto 2025 se estrena la primera temporada de En el barro en Netflix. La producción argentina contará con un gran elenco, que está compuesto por Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas.

La lista de regresos es comandada por Ana Garibaldi, que interpreta a Gladys Guerra “La Borges”, una de las protagonistas de la serie. Otro de las vueltas esperadas es la de Juan Minujín, como «Miguel Palacios», Gerardo Romano (Antín) y Maite Lanata (Luna Lunati)

Además, la producción contará con las apariciones de figuras como María Becerra, Alejandra la «Locomotora» Oliveras y Eugenia la «China» Suárez.

También participan Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.

En el barro: ¿Cuántos episodios tiene la primera temporada?

La serie cuenta con un total de 8 episodios, con una duración promedio entre 40 y 50 minutos. A diferencia de otros estrenos que se dividen en dos, Netflix decidió estrenar toda la totalidad de capítulos de esta primera temporada.

Por el momento, no está confirmado que la serie tenga una segunda temporada. Pero los seguidores de la franquicia esperan que la historia continúe. Además, se espera que en el futuro se realicen otras producciones audiovisuales en la franquicia de El Marginal.