Érica Rivas explotó contra un periodista que le preguntó por Casados con Hijos: «ya te dije todo»

En medio del éxito de Casados con hijos en el Teatro Gran Rex, la actriz Érica Rivas fue consultada por la prensa acerca de cómo había visto el retorno de la exitosa comedia de Telefe. Pero su respuesta fue tajante: «ya te dije todo», afirmó.

Rivas fue abordada por el notero del programa Intrusos y reaccionó con sumo malestar cuando le consultaron por la obra que protagonizan Guillermo Francella y Florencia Peña. La escena ocurrió cuando la actriz estaba llegando al Teatro Roxy, en Mar del Plata, para dar una función de ¿Qué pasa hoy acá?, obra que lleva adelante con el humorista Martín Rechimuzzi.

“¿Cómo viste el estreno de Casados con hijos?”, quiso saber el periodista. La actriz, que llevaba una gorra y unos lentes negros, no pudo disimular su fastidio. “Ya dije todo. Si tenés ganas de pasar acá, te invito”, arrojó.

“¿Te genera nostalgia?”, quiso saber el cronista. En respuesta, la mujer que encarnó al personaje de María Elena, contestó: “No. Te invito acá, que está casi lleno”.

“Decile a tu amigo que no me toque”, llegó a gritar el periodista del programa que conduce Florencia de la V.

Ya de vuelta en el piso, el periodista dio más detalles de la accidentada entrevista. “Ella llegó con un chico que actuaba de guardaespaldas y que me ponía una valija todo el tiempo adelante. A la tercera vez que me puso la valijita, le dije: ‘No le estoy haciendo nada, la estoy consultando por este tema con total respeto, sin ser maleducado’. Yo le decía que se corra del medio. No me dejaba hacer mi trabajo”, dijo. Y cerró: “Fue muy difícil. hay gente que es más papista que el Papa”.

Rivas quedó fuera de la versión teatral porque había querido leer y revisar el guion antes de cerrar el contrato. En ese punto, comenzaron sus diferencias con la producción, quienes en 2020 comunicaron que el personaje no iba a estar.

Poco después, se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes de la pieza. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, dijo la actriz.