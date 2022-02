«Es cruel ese mundo»: el sentido descargo de Virginia Gallardo sobre la familia Fort

La trágica muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, generó conmoción en el mundo del espectáculo. Así fue que su repercusión lo convirtió en el tema de la semana, del que volvió a hablar Virginia Gallardo, tras haber formado parte de esa familia.

La actual panelista de «Intrusos», quien fuera pareja de Fort en sus inicios en la televisión, contó detalles sobre su pelea con Eduardo, el hermano de Ricardo, quien quedó a cargo de la firma «FelFort» tras la muerte del mediático.

«Cuando a mi me convocan para esa serie (la de Ricardo Fort, «El comandante»), me consultaron sobre esa situación. Gustavo ya estaba enfermo en ese momento y el pedido que se me hizo era de ‘respetar’«, contó la bailarina cuando fue consultada al respecto por Florencia de la V.

Es que en las últimas horas se conoció que Martínez tenía Alzheimer, que se le había diagnosticado a comienzos del año pasado y lo que habría significado el inicio de la depresión que lo llevó al desenlace fatal.

«En el fondo tomé una decisión que creo que era correcta, porque corría riesgo la tutela de los hijos. Yo ya cargaba con un montón de información y tuve que tener paciencia. No esperaba este resultado sin duda«, agregó Gallardo.

En cuanto a la disputa económica dentro de la familia, Virginia contó que «todos dicen ‘Gustavo tenía la necesidad’, pero además no tenía un peso de esa familia, vivía en un departamento prestado, y veo que terminó en esta tragedia. Es cruel ese mundo, es cruel compartir tiempo con ellos».

«Está claro que mientras él (Martínez) creía ocupar un rol, del otro lado le estaban diciendo ‘bueno cumplieron la mayoría, listo’. Nadie esperaba este final», insistió la panelista, quien concluyó «él nunca sacó provecho de esta situación».