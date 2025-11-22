Escándalo en Canal 9: levantarían el programa de Flor de la V sin avisarle

Un verdadero escándalo sacude a Canal 9, ya que, según información que trascendió en vivo, la señal estaría preparando un enroque de horarios entre el programa de Carmen Barbieri y el de Flor de la V, pero detrás de esa jugada levantarían un programa que aún no fue comunicado a su protagonista.

En Sálvese quien Pueda, conducido por Yanina La Torre, durante el análisis de la grilla, se reveló que a una de las dos conductoras le mintieron. La bomba explotó cuando se afirmó que el canal tiene decidido descontinuar el programa de Flor de la V.

Quién ocuparía el lugar de Flor de la V si levantan su programa en Canal 9

“Hay una que va a seguir y la otra que a fin de diciembre se lo van a levantar, y ni a ella ni a su panel todavía se lo comunicaron”, fue la frase que dejó helados a todos en el piso.

Según se indicó, en Canal 9 “no están contentos con el programa” y el ciclo habría sufrido “mucho recambio de panelistas”, incluyendo renuncias resonantes como la de Ale Castelo, quien se sumará a los domingos en Infama junto a Marcela Tauro.

La Torre remarcó que la falta de comunicación interna es habitual en el canal: “Lo gracioso es que me entero primero yo, y se entera la gente, y no se entera ni Flor ni sus panelistas. Esto es muy del 9”.

Incluso se recordó el antecedente de Viviana Canosa, cuando sus panelistas se enteraron del final del ciclo “un día antes de terminar”.

Desde producción habrían dado otro dato clave: “Levantarían a Los Profesionales porque el canal y la productora pierden 15 mil dólares por mes”.

De acuerdo al rumor, la señal ya tiene una favorita para ocupar ese espacio: Nara Ferragut: “En el canal la aman, la aman”. Aunque se supo que no quiere trabajar en la semana.

Como alternativa, Nara habría propuesto a Tomás Dente para reemplazar a Flor de la V: “Tomi Dente me dice: ‘Yo no sé nada. A mí nadie me dijo nada’, pero la semana que viene tiene una reunión en el canal”.

Sin embargo, Dente no quiere trabajar a la tarde, sino a las 22 y, además, el conductor es abiertamente anti-K, y se puso en duda si el canal aceptaría ese perfil.