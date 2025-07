Flor de la V: “Maternar fue lo más difícil de mi vida y ahora sueño con ser abuela”

Florencia de la V acudió como invitada al programa de Georgina Barbarossa para hablar de su buen momento como conductora de «Los Profesionales», en Canal 9.

Florencia de la V habló de su presente: “Quiero trabajar menos y estar más en casa”

«No sé si tengo algún anhelo. Hoy disfruto de lo que hago, mi programa y mi familia. Estuve tanto afuera de mi casa que hoy me gusta estar en mi casa, cocinar, coser, estar con mis hijos y mi marido. Maternar fue una de las cosas más difíciles de mi vida», aseguró la actriz y conductora.

«Sueño con convertirme en abuela», sorprendió Flor, que destacó que le gustaría estar más tiempo en su casa: «Quiero trabajar menos cada vez. Somos padres presentes, les cocino, los ayudo a hacer la tarea, tenía asignaturas pendientes de cosas que me pasaron de chica y que yo no tuve».

Sobre su estado a los 50 años, la conductora contó que se cuida, pero se siente una privilegiada: «Me hago la mina, pero como como tipo. Me cuido con las comidas y entreno. Cuando estás expuesta, el paso del tiempo es un tema».

Florencia le confeccionó una bata a Georgina y la conductora de «A la Barbarossa» se la probó en vivo. Luego se sentó junto a las panelistas y recordó su pelea con Marcelo Tinelli: «Nunca fui su amiga. Me destrató con los cambios de horario de mi programa».

“Ser tibia no funciona en televisión. Yo miro mi programa y anoto lo que no me gustó. Con el equipo hacemos terapia una vez por mes. Trato de llevarlos a un mejor lugar”, reveló Florencia, que sorprendió al asegurar que su salida de América TV tuvo que ver con una decisión política.