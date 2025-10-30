Flor de la V respondió con dureza a Estefi Berardi tras sus críticas a su programa

El conflicto entre Flor de la V y Estefi Berardi sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones que la periodista hizo en LAM, donde aseguró que no se sentía del todo satisfecha con su rol en Los Profesionales de Siempre.

La exintegrante del panel también deslizó críticas hacia el estilo de conducción de Flor, lo que generó una fuerte respuesta por parte de la animadora y del equipo del programa.

“Si no hay feeling, uno se va”: la firme respuesta de Flor de la V a Estefi Berardi

Desde la producción no tardaron en reaccionar. La productora ejecutiva señaló que esta situación era previsible: “Cuando ella se fue, suponíamos que algo así iba a pasar, porque de todos los lugares donde trabajó, se fue mal”.

Molesta con los dichos, Flor de la V decidió hacer un descargo en pleno programa, donde defendió su trabajo y el compromiso de su equipo: “Pongo todo mi esfuerzo para hacer un programa digno. Me voy muy contenta a mi casa porque cada una de las personas que está acá, con días buenos y malos, hacemos un gran equipo”.

Flor también aprovechó para responder a los comentarios sobre la supuesta falta de comunicación detrás de cámaras: “Nos juntamos una vez por mes, hablamos, les doy libertad y me gusta que cada uno se luzca. Siempre estoy pendiente de los panelistas, marcando lo que me gusta y lo que no”.

Con tono firme, la conductora reflexionó sobre su experiencia en los medios y marcó un límite claro: “Trabajo desde hace muchos años, pasé por producciones buenas y malas, y siempre trato de quedarme con lo mejor. Si no hay feeling, uno se va, pero no salgo a hablar mal del programa ni a decir que merecía otra cosa. Esto es así”.

Con esas palabras, Flor de la V buscó cerrar la polémica y dejar en claro que su prioridad sigue siendo mantener la armonía en el programa, mientras reafirma su postura frente a las críticas de Berardi.