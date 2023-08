«Está triste»: El mal momento de Indiana Cubero, lejos de Nicole Neumann

Nicole Neumann reapareció en los últimos días para dar más detalles sobre su próxima boda con Manu Urcera, que cambió de destino, y no evitó hablar del escándalo que la rodea con su hija mayor, Indiana Cubero, por lo que el tema volvió a ser eje de discordia en la familia de la modelo.

En ese contexto, fue la periodista Laura Ubfal quien aseguró que Indiana Cubero «está triste» y «la niña no quiere ver a la madre», en el ciclo «Intrusos», de América. «Esas audiencias de los días miércoles no existen. La nena no quiere ver a la madre y no la está viendo» aseguró la panelista histórica.

Además, Laura Ubfal aseguró en «Intrusos» que «yo no hablo de versiones. Hablo de lo que vivió una persona y de lo que vivió Indiana y más allá de lo que diga, Nicole, Fabián o Mica Viciconte, es lo que vivió la niña, y la niña no quiere ver a la madre. Y está triste«.

En medio de ese escándalo, Indiana Cubero se encuentra organizando su cumpleaños de 15 con Fabián Cubero y Mica Viciconte, mientras sigue la mediación con su mamá, Nicole Neumann, para poder acercarse entre ambas y mejorar la relación, que parece continuar rota.

Cómo sigue la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

Días atrás, Nicole Neumann abrió su corazón en «Hola! Argentina», después de meses de silencio, y también habló allí sobre la relación que la une con su hija mayor Indiana Cubero, quien la habría denunciado por maltrato.

«Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Pero mi prioridad es proteger a mis hijas, por eso hace tres años decidí no hablar más de mi vida privada» indicó la modelo al respecto.

«Aunque intenté retrasarlo todo lo posible, se me llevó a un lugar donde no me quedó otra opción que acudir a la Justicia, que se está ocupando y tiene todas las pruebas de la verdad» explicó Nicole Neumann sobre la situación escandalosa que la rodea con su exmarido, Fabián Cubero.

Respecto de la supuesta denuncia de Indiana Cubero, Nicole Neumann aseguró que son «todas mentiras. Cada dos días me levanto y tengo mensajes de periodistas contándome que lo llamó tal y le dijo tal cosa. Mentiras para ensuciarme. Todas esas cosas, con capturas de pantalla, nombres y apellidos, están donde tienen que estar, que es en la Justicia» concluyó.