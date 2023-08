Nicole Neumann y Manu Urcera cambiaron su decisión: Qué pasará con la boda en Neuquén

Después de meses de rumores alrededor de ella, Nicole Neumann rompió el silencio en una entrevista para la revista «Hola! Argentina» y abordó todas las aristas de su vida que dieron que hablar durante las últimas semanas. Además, habría confirmado que la boda con Manu Urcera no se realizará en Neuquén, sino que habrían decidido cambiar el destino.

Consultada por el casamiento con Manu Urcera, Nicole Neumann confesó que «queremos que sea íntimo», por lo que no confirmó la fecha del gran evento.

«Sí te puedo decir que estoy a full con la ambientación, con los vestidos, los souvenirs… Mi vestido para el Civil lo está haciendo Natalia Antolín y el de la ceremonia religiosa Laurencio Adot» confirmó la modelo.

Según informaron en «Socios del Espectáculo», por El Trece, la pareja de Nicole Neumann y Manu Urcera no se casará en Neuquén, sino que lo harán en Exaltación de la Cruz, partido de Buenos Aires. Se especulaba con que ambos iban a realizar el matrimonio en algún punto de la cordillera neuquina, además de hacer una instancia por civil en la Bodega Malma.

Por su parte, en diálogo con la revista «Hola! Argentina», Nicole Neumann confirmó que sus hijas asistirán al gran evento, para lo que están trabajando con Laurencio Adot en sus vestidos de gala y en el de las damas de honor, entre las que se contará Geraldine Neumann, la hermana de la modelo.

Cómo sigue la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

Nicole Neumann abrió su corazón en «Hola! Argentina», después de meses de silencio, y también habló allí sobre la relación que la une con su hija mayor Indiana Cubero, quien la habría denunciado por maltrato.

«Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Pero mi prioridad es proteger a mis hijas, por eso hace tres años decidí no hablar más de mi vida privada» indicó la modelo al respecto.

«Aunque intenté retrasarlo todo lo posible, se me llevó a un lugar donde no me quedó otra opción que acudir a la Justicia, que se está ocupando y tiene todas las pruebas de la verdad» explicó Nicole Neumann sobre la situación escandalosa que la rodea con su exmarido, Fabián Cubero.

Respecto de la supuesta denuncia de Indiana Cubero, Nicole Neumann aseguró que son «todas mentiras. Cada dos días me levanto y tengo mensajes de periodistas contándome que lo llamó tal y le dijo tal cosa. Mentiras para ensuciarme. Todas esas cosas, con capturas de pantalla, nombres y apellidos, están donde tienen que estar, que es en la Justicia» concluyó.