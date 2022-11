Estallaron los memes por los goles anulados a Argentina por el VAR

Argentina tuvo un debut inesperado en el Mundial de Qatar 2022. La inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita tuvo un récord imprevisto. El VAR le anuló 3 goles en 45 minutos al seleccionado nacional.

Aunque fueron muy ajustados, apenas visibles, se estima que las decisiones fueron acertadas y en algunas casos lo que se cuestiona es el correcto uso de la tecnología en determinadas situaciones de juego.

En definitiva esta situación no frenó el desencanto y la bronca de los hinchas argentinos en las redes sociales.

The food be tasting better pic.twitter.com/rWbds2ZYde