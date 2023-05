Estefi Berardi acusó de «misógina» a Yanina Latorre y terminó en escándalo con Ángel De Brito

Fue un fin de semana de furia para las «angelitas» Estefi Berardi y Yanina Latorre, quienes protagonizaron un tenso cruce en la pantalla de América el último viernes, seguido después en sus redes sociales, que también involucró al propio Ángel De Brito, conductor del ciclo de chimentos.

Todo comenzó cuando el equipo de la noche analizaba la información recibida respecto de la salud de Jorge Rial: las diferentes versiones de las panelistas y el conductor terminaron enfrentándolos al aire. Pero todo se vivió como un tándem entre De Brito y Latorre contra Berardi.

Es que Yanina aclaró una información del conductor de «Argenzuela», que supuestamente se encontraba mirando el ciclo, y Berardi insistió en su postura respecto de la información. “Pobre piba, me das pena Estefi. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa” le respondió Latorre a Berardi y desató una guerra sin cuartel.

Así, Estefi no se quedó callada y le contestó «sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez, hacés lo mismo. Sos agresiva: Cuando das una información, te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz».

En ese contexto, tuvo que intervenir De Brito: “No, eso es mentira. Se fueron por otros problemas o porque las echamos”. Pero Berardi insistió en su postura: “Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan ni que te traten mal, por más que uno piense distinto”, agregó la también panelista de Mañanísima. Y cerró contundente: “En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”.

Yanina aclaró que “con algunas me llevé mal, con la mayoría tengo la mejor. Yo padecí a Graciela Alfano y a esta chiquita (por Estefi) todo el año pasado diciéndome mentirosa de manera sistemática. Pero bueno, acá estoy hace ocho años trabajando muy bien”, concluyó.

Picante cruce en redes entre Estefi Berardi, Yanina Latorre y Ángel De Brito

La disputa del viernes por la noche continuó en redes sociales, con picantes retuits de Estefi Berardi contra su jefe, Ángel De Brito, y su compañera de panel Yanina Latorre. De hecho, el propio conductor repudió lo publicado por la joven «angelita», en medio de una catarata de retuits de la exCombate.

«Los rt y me gusta de Estefi Berardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad #LAM» publicó De Brito en sus redes sociales, el sábado por la mañana.

Los rt y me gusta de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad #LAM pic.twitter.com/6gASEzzp4V — ANGEL (@AngeldebritoOk) May 13, 2023

El ida y vuelta de Berardi siguió y siguió durante todo el fin de semana, con aseveraciones de acciones misóginas y violentas de Latorre, quien tampoco se quedó callada en sus publicaciones.

Resta esperar qué sucederá este lunes en el panel de LAM: si Estefi Berardi retomará el aire a pesar de sus dichos o será reemplazada, tras meterse con el conductor. Todo indica que la polémica continuará en el piso de América, esta noche.