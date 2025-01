Eugenia Tobal rompió el silencio en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi: qué dijo

En medio del gran escándalo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz Eugenia Tobal le dio una entrevista a Puro Show, donde fue consultada por la polémica. Eugenia Tobal estaba en pareja con Nicolás Cabré, cuando el actor le fue infiel con la ex Casi Ángeles, hace más de una década.

Eugenia Tobal sobre la China Suárez: «les mando un beso enorme»

Eugenia Tobal sin lugar a dudas tiene una complicada historia con la China Suárez, la actriz que esta en boca de todos en este momento. En el año 2011 Tobal estaba casada con Nicolás Cabré, de quien además esperaba un hijo. Sin embargo, al poco tiempo se separaron y lamentablemente perdió el embarazo.

Inmediatamente Cabré y Suárez comenzaron una relación y tuvieron una hija Rufina. Sin embargo, nunca quedó claro si el actor le fue infiel a su esposa con la ex Casi Ángeles o si fue un vinculo que comenzó después. Eugenia Tobal estuvo muy tiste, hasta que pudo recomponerse y hoy es madre de una nena y está en pareja con un hombre que no pertenece al medio artístico.

La intérprete siempre mantuvo un perfil bajo y nunca quiso hablar demasiado del tema, hasta se mantuvo en silencio cuando ocurrió algo similar con Pampita y Benjamín Vicuña. Solo dijo que coincide con todo lo que dijo la modelo y que lamenta por lo que tuvo que pasar.

Ahora la China sale con Mauro Icardi y una vez más la acusan de haberse metido en una pareja. Por eso desde Puro Show le fueron a consultar sobre la novela del momento. Sin embargo, Eugenia se limitó a hablar sobre su trabajo, el podcast «Desde otro lugar» y su posible regreso a la televisión este año.

«¿Te removió algo lo que está pasando?», le consultaron, pero ella se mantuvo firme. ¿De verdad me estas hablando? No voy a hablar de absolutamente nada que no tenga que ver con mi trabajo, así que les mando un beso enorme, yo no tengo nada que hablar, solamente cosas mías y de mi trabajo», respondió y se fue rápido.

Con información de Noticias Argentinas