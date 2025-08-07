Eva Bargiela anunció cómo se llamará el bebé que espera junto a Gianluca Simeone 

Eva Bargiela confirmó el pasado 6 de mayo que está embarazada de un varón y compartió tiernas fotos en la red junto a Gianluca Simeone. Ahora, la modelo sorprendió al revelar el nombre del pequeño en Pasapalabra.

¿Cómo se llamará el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone?

Antes de empezar a jugar los clásicos juegos de Pasapalabra en Telefe, la modelo decidió revelar cómo se llamará el primer hijo que espera junto al futbolista. Recordemos que hace unos meses, la pareja había revelado que será un varoncito.

Con un pico de rating de 7.9, Eva Bargiela le confirmó a Iván de Pineda que el bebé que tendrá junto a Gianluca Simeone se llamará Faustino Simeone Bargiela. A la pareja solo le queda esperar para poder conocerlo.

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional: el sentido mensaje de su mamá, Carolina Baldini

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional y su mamá, Carolina Baldini, le dedicó un sentido mensaje.

El joven de 27 años colgó los botines, pero continuará ligado al mundo del deporte, ya que representará a futbolistas en la empresa Impacto Deportivo Agency.

Gianluca, hijo del Cholo Simeone, comenzó en las inferiores de River, formó parte de algunos clubes del ascenso de España y su último equipo fue el Rayo Majadahonda.

Si bien el joven aún no oficializó el anuncio, además del nuevo rumbo que le dará a su carrera, se dedicará a la crianza de su hijo en camino junto a Eva Bargiela.

Qué dijo Carolina Baldini sobre el retiro de Gianluca Simeone

Carolina Baldini, por su parte, celebró la decisión de su hijo y le dedicó un mensaje en la red. «Orgullosa de vos por tener el coraje de seguir tus sueños, tu intuición, de progresar. Por tener el coraje de darle un giro a tu vida, de jugártela», expresó.

«Las cosas, como todo en la vida, pueden salir bien o mal. Lo importante es intentarlo. Como siempre decimos nosotros, el apellido a veces te hace las cosas más fáciles y otras más difíciles, te juzgan más, tenés que dar el ejemplo y a la primera equivocación, te masacran», continuó la empresaria.

«En fin, estoy escribiendo esto no para defenderte, sino porque soy simplemente una mamá orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo», cerró Carolina Baldini.