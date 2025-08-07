Este jueves se está realizando la segunda audiencia del juicio de Julieta Prandi a su expareja Claudio Contardi por violencia, abusos y amenazas. La exconductora reveló acciones aberrantes por parte del acusado. Mirá acá lo que dijo.

Julieta Prandi confesó que Contardi asesinaba animales y los utilizaba para amenazarla

Se está desarrollando el juicio de Julieta Prandi en contra de Claudio Contardi, por abuso sexual agravado y violencia de género. En las últimas, se conocieron algunos hechos oscuros y violentos por parte del acusado.

Paula Varela, panelista de Lape Club Social, se comunicó con Julieta Prandi luego de la audiencia y confirmó que Contardi asesinaba animales y los utilizaba para amenazar a su expareja: «Ha recibido palomas sin cabeza, en los últimos años, en su propia casa».

«En el tiempo que vivían juntos ha matado gallinas, chivos y palomas», expresó Varela. Luego de esta cruda revelación, Mauro Szeta mencionó que estos sacrificios eran «parte de un ritual de pai umbanda. El decía que tenía poderes de control», agregó.

Mas adelante, Prandi salió al aire y habló sobre los asesinatos de animales: «En el Barrio Septiembre no mataba. Todos sus chanchuyos los hacía en San Martín«, afirmó.

Durante la audiencia de este jueves, se vivió un momento insólito: el juicio se suspendió por algunos minutos por la alarma del dióxido de carbono. Por este motivo, la sala fue evacuada hasta que se pudo solucionar el problema.

La hermana de Julieta Prandi se quebró en el juicio contra Contardi

Este jueves se realizó la segunda audiencia en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi. Una de las testigos de la exconductora fue Natalia, su hermana, quien relató cómo el acusado rompió el vínculo familiar con manipulaciones psicológicas que duraron años.

Natalia contó comó Contardi buscaba aislar a Julieta de su familia: «Generaba conflictos. Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo«.

Además, reveló que no pudo estar presente en el nacimiento de Mateo, uno de sus sobrinos: «No nos dejó ni cargarlo«, sentenció angustiada. Y agregó que le ocurrió lo mismo con Rocco, el hijo menor de Prandi y Contardi: «estuve solo 15 minutos. Fui a su casa y nadie me abrió».