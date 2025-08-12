Falafel: el plato oriental que conquista el mundo y aporta grandes beneficios para la salud

El falafel, una croqueta elaborada a base de habas o garbanzos molidos y condimentados con especias como comino, cilantro, ajo y cebolla, es un clásico de la cocina oriental que hoy gana cada vez más espacio en la gastronomía global. Aunque su origen se asocia comúnmente a Egipto y la región del Nilo, no existe certeza absoluta sobre su procedencia.

Por qué el falafel es ideal para una dieta saludable y sin gluten

Su versatilidad y bajo costo lo han convertido en una opción popular en distintas partes del mundo, donde se sirve como comida rápida dentro de pan de pita, acompañado de ensaladas y salsas como tahini o yogur con limón y hierbas, o incluso como parte de bowls vegetarianos, pokes, picadas o ensaladas completas. Actualmente, también se encuentran premezclas listas para preparar en casa, que solo requieren agua y cocción al horno o fritura.

Desde el punto de vista nutricional, el Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición destaca que el falafel es una excelente fuente de proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos de lenta absorción, vitaminas del complejo B y minerales como el hierro. Este último se absorbe mejor si se acompaña con limón u otras fuentes de ácido cítrico. Además, es rico en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y la salud digestiva. Si se prepara con garbanzos y condimentos libres de gluten, es también una opción apta para celíacos.

Receta de Falafel Clásico

Ingredientes (para 4 porciones)

250 g de garbanzos secos (remojados durante 12 horas, no cocidos)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 taza de perejil fresco (puede mezclarse con cilantro)

1 cdita de comino en polvo

1 cdita de cilantro en polvo

1 cdita de sal

1/2 cdita de pimienta negra

1 cdita de bicarbonato de sodio

2 cdas de harina (puede ser de garbanzo para versión sin gluten)

Aceite para freír u hornear

Preparación