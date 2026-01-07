Fanáticos y familiares se reúnen en Francia para darle el último adiós a Brigitte Bardot

Fanáticos de todo el mundo se reunieron este miércoles para despedir a la recordada actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció el pasado 28 de diciembre, y el último adiós es en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez.

Último adiós a Brigitte Bardot: multitudinaria despedida en Saint-Tropez y homenaje a su legado

El funeral y el posterior entierro se llevará a cabo en la iglesia de la Costa Azul en lo que planea ser una ceremonia sencilla. Además, se instalaron pantallas gigantes en el centro de la ciudad y el puerto para que los fanáticos puedan estar presentes.

Aunque se retiró a la corta edad de 39 años, Bardot se posicionó como una de las figuras más recordadas del cine francés, protagonizando películas como Y Dios creó a la mujer, ¡Viva María! y La Verdad. Una vez finalizada la ceremonia, se espera un homenaje a la carrera artística de la actriz en el “prado de los pescadores”, ubicado en entre el pueblo y el cementerio.

Según la información que trascendió en las últimas horas difundida por su esposo, Bernard d’Ormale, Brigitte Bardot estaba batallando contra un cáncer.

«Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida«, declaró a un medio francés.

Además, reveló que su último deseo fue pasar sus últimos días en su hogar de Saint-Tropez, sin importarle que sus cuidados allí iban a ser “más complicados”.